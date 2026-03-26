ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଟ୍ରମ୍ପ, ସେପଟେ ଦେଶରେ ବଢ଼ିଲାଣି କରୋନା ମାମଲା, ଆତଙ୍କୀତ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା
ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଟ୍ରମ୍ପ, ସେପଟେ ଦେଶରେ ବଢ଼ିଲାଣି କରୋନା ମାମଲା
Covid Variant: ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାଭାଇରସ୍ର ନୂତନ ମାମଲା ହ୍ରାସ ପାଇ ନଗଣ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, COVID-19 ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତା ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। COVID-19ର SARS-CoV-2 BA.3.2 ପ୍ରକାର ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେରିକା ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା, CDC ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରକାର ୨୩ଟି ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି।
ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭ୍ରମଣକାରୀ-ଭିତ୍ତିକ ଜିନୋମିକ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା, ଏହି ପ୍ରକାର ୬ ଜଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଏବଂ ଆମେରିକାର ୨୯ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଜଡିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଧାରା ଦେଖାଉଛି।
SARS-CoV-2 BA.3.2 ପ୍ରକାରର ମାମଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରକୋପ ପରେ, ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକାରର ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରାୟ ୭୫ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ କରୋନାଭାଇରସ୍ର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଟୀକାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ କମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।
ଏହି ପ୍ରକାର ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏଡାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖେ, ଯାହା ସଂକ୍ରମଣର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ତଥାପି, ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ପ୍ରକାର ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରସାରଣ ହାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବ୍ୟାପିବାର ଗତି ଅଧିକ। ଏହି କାରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ୟୁରୋପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି
BA.3.2 ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଗତ ବର୍ଷ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟକ ମାମଲା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ COVID-19 ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୩୫ ପ୍ରତିଶତ SARS-CoV-2 BA.3.2 ପ୍ରକାର ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ, ରୋଗୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ମୃଦୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷଣର ହାଲୁକା ପ୍ରକୃତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଡେନମାର୍କ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବରେ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି।
ଭାରତକୁ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କି?
ମହାମାରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାରତ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଏଠାରେ ଏହାର କୌଣସି ସରକାରୀ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଠାରେ କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଷଣ ସାଧାରଣ ଫ୍ଲୁ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୁହେଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାରତରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କୋଭିଡ୍ ସେପରି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଉ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତଥାପି, ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।