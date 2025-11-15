New Fastag Rule: ଆଜିଠୁ ଫାଷ୍ଟାଗ୍ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ନମାନିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇ ଗୁଣ ଟୋଲ୍
ଆଜିଠୁ ଫାଷ୍ଟାଗ୍ ନିୟମରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କଲେ ସରକାର । ନମାନିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇ ଗୁଣ ଟୋଲ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜପଥରେ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, କାରଣ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି।
ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନୂତନ ନିୟମ କେବଳ ରାଜପଥ ଟ୍ରାଫିକକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଟୋଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିବ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଦୁଇଗୁଣ ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ
ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାଇୱେ ଫି ଗଠନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର FASTag ଲେନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର FASTag ସ୍କାନ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ FASTag ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପରି ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫି ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
କ୍ୟାସରେ ଦୁଇଗୁଣ, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ୧.୨୫ ଗୁଣ ଶୁଳ୍କ
ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କର FASTag ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଦେୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଟୋଲର ଦୁଇଗୁଣ ଆଦାୟ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନେ UPI କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ୧.୨୫ ଗୁଣ ଟୋଲ ଆଦାୟ କରାଯିବ।
ଉଦାହରଣ
ସାଧାରଣ ଟୋଲ୍: ୧୦୦
FASTag ସହିତ ଦେୟ: ୧୦୦
FASTag ସହିତ ନଗଦ ବା କ୍ୟାସ ଦେୟ: ୨୦୦
FASTag ସହିତ UPI/ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ: ୧୨୫
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ।
ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରୁ ମୁକ୍ତି
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା ଯାନବାହାନର ଗତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବ। ନଗଦ କାରବାର ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନବିକ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନକୁ ମଜବୁତ କରିବ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଅନେକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ FASTags ପ୍ରାୟତଃ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ଏକ୍ସପାରୀ ହୋଇଯିବା କିମ୍ବା ପଢିବାରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସ୍କାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ। ପୂର୍ବରୁ, ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଗୁଣ ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି, ନୂତନ ନିୟମ ସହିତ, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବାଛିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବୋଝ କମ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ 1.25 ଗୁଣ ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।