ଏଣିକି ପାଣିରେ ଚାଲିବ ଗାଡ଼ି! ଆସିଲା ଚମତ୍କାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କମିଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ
Controlled Cavitation Technology: ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର କ୍ରମାଗତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ନୂଆ ତଥା ଶସ୍ତା ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିକଟରେ ଏକ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ କୌଣସି ସାଇନ୍ସ ଫିକସନ୍ ଫିଲ୍ମ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପଛର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଆଦୌ ନୁହେଁ ଯେ ଏବେ କାର୍ କେବଳ ପାଣିରେ ଚାଲିବ। ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ଏହାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଅଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ।
ମୋନାକୋର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ‘FOWE Eco Solutions’ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବିକଶିତ କରିଛି, ଯାହାକୁ ‘Cavitech Fuel Emulsion Technology’ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ସହିତ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ପାଣିର ବୁନ୍ଦାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଧନ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଜଳିଥାଏ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲରେ ହିଁ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ବା ସେଭିଂସ କମ୍ ହୋଇଯିବ।
CCT ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା Controlled Cavitation Technology (CCT) ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଥିରେ ପାଣିର ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁନ୍ଦାକୁ ଇନ୍ଧନରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଏ ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଇଞ୍ଜିନ ଭିତରକୁ ଯାଇ ‘ମାଇକ୍ରୋ-ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ’ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଳିଥାଏ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କମ୍ ଇନ୍ଧନରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
କ’ଣ ରହିଛି ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିଶେଷତ୍ୱ?
ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଶସ୍ତା ଏବଂ ସହଜ ସମାଧାନ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ ଦେଶର ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ।
ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘କାର୍ କେବଳ ପାଣିରେ ଚାଲିବ’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ପାଣି ନିଜେ କୌଣସି ଇନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ପାଣିରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଲଗା କରି ତାକୁ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଟିଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି କୌଣସି ସାଧାରଣ କାର୍ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ପାଣି ଢାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିପାରିବ।