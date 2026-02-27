ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଲେ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍, ସିଧାସଳଖ ରବ୍ଦ ହେବ ଆପଣଙ୍କ DL, ଡ୍ରାଇଭିଙ୍ଗ୍ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ
ଭାରତରେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଗ୍ରେଡ୍ ଆଧାରିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା
RTO Rule for DL: ଯଦି ଆପଣ ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ‘ଗ୍ରେଡ୍-ଆଧାରିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା’ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି କାମ କରିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ’ଣ?
ସାରା ଦେଶରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ “ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ” ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ପଏଣ୍ଟ କଟାଯିବ। ଯଦି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ତଳକୁ ଯାଏ, ତେବେ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯିବ।
ଲାଇସେନ୍ସକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାତିଲ
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି କେହି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାତିଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ।
କେଉଁ ଭୁଲ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ?
ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅପରାଧ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଯେପରିକି ଅଧିକ ଗତିରେ ଗାଡି ଚାଳନା, ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଭୁଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡି ଚଲାଇବା ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଲାଇବା।