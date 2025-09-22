ଜମିବ ପୂଜା ; ଆଜିଠାରୁ ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ; ଜାଣନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରେ କଣ ଅଛି ସାମିଲ …
GST 2.0: ଆଜିଠାରୁ ଭାରତରେ ନୂତନ GST 2.0 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଜିଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ ( GST 2.0) ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକସ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସରଳ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ GST ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ । ଆଜିଠାରୁ , ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଜିନିଷ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ପୂର୍ବରୁ, GST ରେ ଅନେକ ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍ ଥିଲା: ୫%, ୧୨%, ୧୮%, ଏବଂ ୨୮%। ଏହା କେବଳ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇ ନଥିଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ କେତେ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଏବେ, ସରକାର ଏହାକୁ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଦୁଇଟି ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍ ରହିବ: ୫%, ଏବଂ ୧୮%।
ତଥାପି, ସରକାର କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ‘ପାପ କର’ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ – ଯେପରିକି ତମାଖୁ, ମଦ ଏବଂ ପାନ ମସଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୪୦% ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ। କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ GST ହାରକୁ ଶୂନ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଏବେ ଶସ୍ତା: ଆଜିଠାରୁ, ଅନେକ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୧୨% ଟିକସ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ୫% ଟିକସ ସ୍ଲାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାବୁନ, ସାମ୍ପୁ, ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ବିସ୍କୁଟ, ଖାଦ୍ୟ, ଜୁସ୍ ଏବଂ ଘିଅ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେଲୁନ୍, ସ୍ପା, ଜିମ୍ ଏବଂ ଯୋଗ ଭଳି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏବେ ୧୮% ବଦଳରେ କେବଳ ୫% GST ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ।
ଫ୍ରିଜ୍, ଏସି, ଟିଭି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରିହାତି: ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର, ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ଡିସୱାସର ଏବଂ ବଡ଼ ଟେଲିଭିଜନ ଭଳି ମହଙ୍ଗା ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଏବେ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୨୮% ଟିକସ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ୧୮% ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭ ରୁ ୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିବ। ଘର ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କମ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ହେବ।
ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ଛୋଟ କାର ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା: ଏହି ନୂତନ GST ରୁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ୧୨୦୦ ସିସିରୁ କମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା ଛୋଟ କାରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଶସ୍ତା ହେବ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ୨୮% ରୁ ୧୮% ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ୩୫୦ ସିସିରୁ କମ୍ ବାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ୧୮% ଟିକସ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ।
ବୀମା ଏବେ ଶସ୍ତା ହେବ:ବୀମା ପ୍ରିମିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, ବୀମା ସେବା ଉପରେ ୧୮% ଟିକସ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମା କିଣିବା ମହଙ୍ଗା କରିଥିଲା। ସରକାର ଏବେ ଏହି ଟିକସ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ବୀମା ଯୋଜନାକୁ କମ ଟିକସ ହାର ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକସମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ବୀମା ପଲିସିକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମା ପାଇପାରିବେ।
ମହଙ୍ଗା ହେବ ତମାଖୁ, ବିଡ଼ି ଏବଂ ପାନ ମସଲା: ତମାଖୁ , ବିଡ଼ି ଏବଂ ପାନ ମସଲା ଉପରେ ୪୦% ଟିକସ ଲାଗି ରହିବ । ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି , କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ GST ଅଧୀନରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ , ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ରିହାତି ସମ୍ଭାବନା କମ୍।
ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାନ ଏବଂ SUV ଉପରେ ଟିକସ ୪୦% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ୩୫୦ସିସିରୁ ଅଧିକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଉପରେ ଟିକସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ , ଯାହା ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ପାଣି ଭଳି ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।