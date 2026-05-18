ବ୍ରିଟେନ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଇତିହାସ: UKର ସବୁଠୁ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦଭବ ମେୟର ହେଲେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ତୁଷାର କୁମାର

ବ୍ରିଟେନ ରାଜନୀତିରେ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଯୁବ ଲେବର ପାର୍ଟି କାଉନସିଲର ତୁଷାର କୁମାର। ମାତ୍ର ୨୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ହର୍ଟଫୋର୍ଡସେୟାରର 'ଏଲଷ୍ଟ୍ରି ଓ ବୋରହମଉଡ ଟାଉନ'ର ନୂତନ ମେୟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

By Priyanka Das

London : ବ୍ରିଟେନ ରାଜନୀତିରେ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଯୁବ ଲେବର ପାର୍ଟି କାଉନସିଲର ତୁଷାର କୁମାର। ମାତ୍ର ୨୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ହର୍ଟଫୋର୍ଡସେୟାରର ‘ଏଲଷ୍ଟ୍ରି ଓ ବୋରହମଉଡ ଟାଉନ’ର ନୂତନ ମେୟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ବ୍ରିଟେନ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦଭବ ମେୟର ହେବାର ଏକ ନୂତନ ସୀମାଚିହ୍ନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଫେୟାର ୱେ ହଲ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଗରିମାମୟ ‘ମେୟର ମେକିଂ ସେରିମନି’ରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ସମାଜସେବା ଓ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ତୁଷାର ମାତ୍ର ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାଉନସିଲର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡେପୁଟି ମେୟର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ‘କିଙ୍ଗସ କଲେଜ ଲଣ୍ଡନ’ରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଏହି ଅସାଧାରଣ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆ ପରବୀନ ରାନୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନିକ ଜୀବନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ। ମେୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତୁଷାର ନିଜର ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦବୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକରୁ ମେୟର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିଛି।

କେବଳ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ବ୍ରିଟେନରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁଷାର ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସେଠାକାର ବ୍ରିଟିଶ-ଇଣ୍ଡିଆନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ବୋରେହମଉଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଦୀପାବଳି ଏବଂ ହୋଲି ଭଳି ବଡ଼ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକର ଆୟୋଜନରେ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ତୁଷାର କୁମାରଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ଆଜିର ବଦଳୁଥିବା ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯେଉଁଠି ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜନୀତିରେ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟ ତଥା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଓ ଭାଗିଦାରୀ ଲଗାତାର ଭାବେ ମଜଭୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

 

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଫିଟୁଛି କି ସମାଧାନର…

ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର ଅସଲି ନା ନକଲି?…

You might also like More from author
More Stories

ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଫିଟୁଛି କି ସମାଧାନର…

ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର ଅସଲି ନା ନକଲି?…

ବେଙ୍ଗଲ ସ୍ଥିତି ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରଠାରୁ ଆହୁରି…

(Video) କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପରେ…

1 of 29,190