୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଆୟକର ଆଇନ୍, ବଦଳିବ ଅନେକ ନିୟମ, ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବେ ଆୟକର ଦାତା
IT Law: ୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ଦେଶର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନୂତନ ଆୟକର ଆଇନ ୨୦୨୫, ବିଦ୍ୟମାନ ଆୟକର ଆଇନ ୧୯୬୧କୁ ବଦଳାଇବ। ଯଦିଓ ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍ କିମ୍ବା ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ITR ଫାଇଲିଂ, PAN ବ୍ୟବହାର, HRA ଦାବି ଏବଂ ଆୟ ରିପୋର୍ଟିଂକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନିୟମ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କଠୋର ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜଟିଳତାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟାନୁସାରେ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ନୂତନ ଆୟକର ଆଇନ
ଆୟକର ଆଇନ ୨୦୨୫ ଏବେ ଆୟକର ଆଇନ ୧୯୬୧କୁ ବଦଳାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା କେବଳ ଟିକସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଆଇନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃଲିଖନ। ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ, ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍ କିମ୍ବା ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆୟ, ଡିଡକ୍ସନ୍, ଦରମା, ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରକାଶନକୁ ଏବେ ଅଧିକ ସଠିକତା ସହିତ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ମିଲ୍ କାର୍ଡରେ ପ୍ରମୁଖ ଲାଭ
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଲ୍ କୁପନ୍, ଭାଉଚର କିମ୍ବା କାର୍ଡ (ଯେପରିକି ସୋଡେକ୍ସୋ, ପ୍ଲକ୍ସି, କିମ୍ବା ଜାଗଲ୍) ଉପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କର ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ବାର୍ଷିକ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର କରମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ।
HRA ନିୟମ: କଠୋର ଏବଂ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ
ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA) ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି । ୫୦% HRA ଛାଡ଼ ଆଉ କେବଳ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଏବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ପୁଣେ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହର ପାଇଁ, ୪୦% ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
ନୂତନ ନିୟମ:
HRA ଦାବି କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଫର୍ମ ୧୨୪ ରେ ଘରମାଲିକଙ୍କ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠକେଇ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଭଡ଼ା ଦାବିକୁ ରୋକିବା।
କଠୋର ପାନ୍ ନିୟମ
ଯାନବାହାନ କ୍ରୟ କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ପରି ବିଭିନ୍ନ କାରବାର ପାଇଁ ଏବେ ସ୍ଥାୟୀ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ନମ୍ବର (PAN) ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ବିପରୀତରେ, ଛୋଟ କାରବାର ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ଟିକସ ରିଫଣ୍ଡ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେବ ।
ITR ଫାଇଲିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଏବେ, ନୂତନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବାଛିବା ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ବିକଳ୍ପକୁ ସିଧାସଳଖ ITR ଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ। ଦୁଇଟି ଆବାସିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ (କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ)।
କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ?
- କର ସ୍ଲାବ୍
- କର ହାର
- କୌଣସି ନୂତନ କର ନାହିଁ
- ବିଦ୍ୟମାନ ଅଧିକାର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବୈଧ ରହିଛି
- ନୂତନ ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
- ନୂତନ ଆଇନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ:
- ମୁଖହୀନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ
- ଡିଜିଟାଲ୍ ଅନୁପାଳନ
- କମ୍ ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପ
- କମ୍ ବିବାଦ
- ବିଶ୍ୱ ମାନକ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଟିକସ ଆଇନ
- ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମ ଯେପରିକି ଇମେଲ୍, କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ପରିସରକୁ ଅଣାଯାଇଛି।