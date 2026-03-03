Israel-Iran War: ଇରାନର ନୂତନ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା; ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ଼ ଦାବି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ପଦ

ଇରାନର ନୂତନ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା । ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ପଦ

By Seema Mohapatra

Iran Middle East War: ଇରାନରୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଇରାନର ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୟଦ ମାଜିଦ ଅବ ଅଲ-ରେଜାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଇରାନର ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୟଦ ମାଜିଦ ଅବ ଅଲ-ରେଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୟଦ ମାଜିଦ ଅବ ଅଲ-ରେଜା ରବିବାର ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିଜ ନାସିରଜାଦେହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।

ରବିବାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଇରାନର ସରକାରୀ ଟେଲିଭିଜନ ରବିବାର ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ​​ଯେ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଏକ ବୈଠକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୋଇଥିବା ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜେନେରାଲ ଅବଦୋଲ ରହିମ ମୁସାଭି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେନେରାଲ ଅଜିଜ ନାସିରଜାଦେହ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ସକାଳେ ଇରାନ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଲି ଶାମଖାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।

ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ

ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଇରାନର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ରବିବାର ଦିନ ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ତାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାମ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରୁଛି। ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନବାସୀଙ୍କୁ ଖାମେନି ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜର ସରକାର ଗଢିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି।

ଇରାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 787 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି

ଇରାନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି କମରେ 787 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇରାନୀ ରେଡ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ‘X’ ରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଇରାନର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

