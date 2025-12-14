New Labour Code: ଏବେ ସପ୍ତାହକୁ ମିଳିବ 3 ଦିନ ଛୁଟି, 4 ଦିନ କାମ! କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖିୁସି କହିଲେ ନସରେ
ଏବେ ସପ୍ତାହକୁ ମିଳିବ 3 ଦିନ ଛୁଟି, 4 ଦିନ କାମ! ନ୍ୟୁ ଲେବର କୋର୍ଡରେ କଣ ରହିଛି ନିୟମ ଜାଣନ୍ତୁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାର ନ୍ୟୁ ଲେବର କୋର୍ଡର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତାରେ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯାହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପାଇବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଚାକିରି ପରେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଏବଂ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ।
ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିବେ । ପ୍ରକୃତରେ, ଅନେକ ଦେଶରେ ଚାରି ଦିନର ୱାର୍କ କଲ୍ଚର ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ଚାରି ଦିନ କାମ ଏବଂ ତିନି ଦିନ ଛୁଟି। ଜାପାନ, ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଚାରି ଦିନିଆ ୱାର୍କ କଲ୍ଚର ଅଛି। ତେବେ, କ’ଣ ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଏବେ ଭାରତରେ ଚାରି ଦିନିଆ ୱାର୍କ କଲ୍ଚର ଲାଗୁ କରିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହୁଛି।
ଆପଣ ତିନି ଦିନ ଛୁଟି ପାଇବେ କି?
ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଲେବର କୋର୍ଡ ପ୍ରତିଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ ପାଇଁ ଚାରି ଦିନିଆ ୱାର୍କ କଲ୍ଚରକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ବାକି ତିନି ଦିନକୁ ବେତନଭୋଗୀ ଛୁଟି ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଲେବର କୋର୍ଡ
ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ, ସରକାର 29ଟି ଆଇନକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଚାରୋଟି ନୂତନ ଲେବର କୋର୍ଡ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମଜୁରୀ ସଂହିତା, ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ସଂହିତା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯାହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ ଅନୌପଚାରିକ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ବା ନ୍ୟୁ ଲେବର କୋର୍ଡ ଭାରତର ଶ୍ରମ ଆଇନରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିପାରେ।