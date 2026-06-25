କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଓଭରଟାଇମ୍ କଲେ ମିଳିବ ଦୁଇଗୁଣା ଦରମା, ନୂଆ ଲେବର କୋଡରେ ରହିବ ନୂଆ ନିୟମ

ନୂଆ ଲେବର କୋଡ୍ ପରେ ବଦଳିବ ଓଭରଟାଇମ୍ ନିୟମ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦୁଇଗୁଣା ଦରମା

By Jyotirmayee Das

New Labour Code: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କାମ କରିବା ସମୟ ଏବଂ ଓଭରଟାଇମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଶୈଳୀରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ମେ ୨୦୨୬ ରେ ନୂଆ ଲେବର କୋଡ୍‌ର ନିୟମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନୂଆ ନିୟମକୁ ନୋଟିଫାଏ କରିବେ। ଏହି ନୂତନ କୋଡ୍ ଅଧୀନରେ କାମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସମୟକୁ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଭରଟାଇମ୍‌ର ସୀମା ଏବଂ ଏହାର ହିସାବ କିତାବକୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ-ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି।

କ’ଣ ରହିଛି ନୂତନ ନିୟମ?

  • ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ: ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଦିନକରେ ସର୍ବାଧିକ ୮ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିପାରିବେ।
  • ସାପ୍ତାହିକ ସୀମା: ସପ୍ତାହ ସାରା ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ।
  • ଦୁଇଗୁଣା ପଇସା: ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଓଭରଟାଇମ୍‌ର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦରମା ତୁଳନାରେ ଦୁଇଗୁଣା ଟଙ୍କା ମିଳିବ।
  • ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଓଭରଟାଇମ୍: କୌଣସି ବି କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଓଭରଟାଇମ୍ କରାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହମତି ଜରୁରୀ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଆଉ ନାହିଁ କିଛି…

ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ମେଲୋନୀ ପାଇବେ ୧୦…

ମିନିଟ୍ ହିସାବରେ ବଦଳିବ ନିୟମ:

ନୂଆ ଆଇନରେ ଓଭରଟାଇମ୍ ସମୟ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୂତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି:

  • ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପରେ ୧୫ ରୁ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ ପୂରା ୩୦ ମିନିଟ୍ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯିବ।
  • ଯଦି ଅଧିକ କାମର ସମୟ ୩୦ ମିନିଟ୍‌ରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୧ ଘଣ୍ଟାର ଓଭରଟାଇମ୍ ବୋଲି ଧରାଯିବ।
  • କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କୌଣସି ମେଡିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନରେ ସମୟ ଯାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ବୋଲି ଧରାଯିବ ଏବଂ ଦରମା କଟିବ ନାହିଁ।

ଦିନକର ଦରମା ଏବଂ ଓଭରଟାଇମ୍‌ର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା:

  • ୨୬ ଦିନକୁ ନେଇ ହେବ ହିସାବ: ମାସିକ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସାଲାରୀ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ ମାସିକ ଦରମାକୁ ୨୬ ଭାଗ କରାଯିବ। ଏହି ଦିନିକିଆ ଦରମା ଆଧାରରେ ହିଁ ଓଭରଟାଇମ୍ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର ହେବ।
  • ତିନି ମାସର ସୀମା: କୌଣସି ବି କର୍ମଚାରୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଓଭରଟାଇମ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସର୍ବାଧିକ ୧୪୪ ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଓଭରଟାଇମ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇବେ।

କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଏହି ସୁବିଧା?

ଏହି ଓଭରଟାଇମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟତଃ “ୱର୍କର୍ସ” ବା ଶ୍ରମିକ/କାମଗାର ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ନୂଆ ଲେବର କୋଡ୍ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ହାର ‘ୱେଜେସ୍ କୋଡ୍’ ଅଧୀନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଏହି ଓଭରଟାଇମ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।

ତେବେ ହ୍ୱାଇଟ୍-କଲର୍ କର୍ମଚାରୀ, ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜର ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଓଭରଟାଇମ୍ ସୁବିଧାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବାର ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ନୂଆ କୋଡ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଆଉ ନାହିଁ କିଛି…

ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ମେଲୋନୀ ପାଇବେ ୧୦…

ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ CJP କର୍ମୀଙ୍କୁ ଲୁହା ରଡରେ…

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅମିତ ଶାହ: କେନ୍ଦ୍ର…

1 of 28,239