୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳିବ ନିୟମ, ଏଣିକି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାର ମାତ୍ର ୨ ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିବ Full And Final Settlement
Full And Final Settlement: ଦେଶର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ୨୯ଟି ପୃଥକ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ଚାରିଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତାରେ ମିଶ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରମ ସଂହିତା ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନୂତନ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ, ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକ, ଗଗ୍ କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମଜୁରୀ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ନୂତନ ସଂହିତା ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ନିୟମାବଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କର “ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ” ସମାଧାନ (ଚାକିରି ଛାଡିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପରିଶୋଧ) ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତାରେ କ’ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ କ’ଣ? ନୂତନ ସଂହିତା ବୋନସ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ? କେଉଁ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ?
ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା କ’ଣ?
ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତରେ ୨୯ଟି ପୃଥକ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଥିଲା। ଏହି ବହୁବିଧତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସୁବିଧା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇଁ, ଏହି ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରୋଟି ବ୍ୟାପକ କୋଡରେ ଏକୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚାରୋଟି କୋଡ ହେଉଛି: ମଜୁରୀ ସଂହିତା (୨୦୧୯), ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ସଂହିତା (୨୦୨୦), ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା (୨୦୨୦), ଏବଂ OSHWC ସଂହିତା (୨୦୨୦)।
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମାଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ କ’ଣ?
ନୂତନ ଶ୍ରମ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ “ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ” (F&F) ସମାଧାନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ୪୫ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ F&F ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।
ଏହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଭ ଦିଏ?
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ। ପୂର୍ବରୁ, F&F ସମାଧାନରେ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲା। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇସ୍ତଫା, ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କିମ୍ବା ଛଟେଇ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, କମ୍ପାନୀକୁ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦରମା, ଛୁଟି ନଗଦକରଣ, ବୋନସ ଏବଂ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି (ଯଦି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ) ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।