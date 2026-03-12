ଆପଣଙ୍କ UPI ବି ହୋଇପାରେ ହ୍ଯାକ; ଡରାଇଲାଣି ‘ଲୁଟେରା’ ଭାଇରସ୍, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ…
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ହ୍ଯାକ ହୋଇନି ତ ଆପଣଙ୍କ UPI ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଆଗୁଆ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସତର୍କ। ଯଦି ଆପଣ UPI ପେମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଠକେଇ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ “ଡିଜିଟାଲ୍ ଲୁଟେରା” ନାମକ ଏକ ନୂତନ ମାଲୱେର୍ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ UPI ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିପାରିବ। ଏହି ମାଲୱେର୍ ଏହାର ଠକେଇ କରିବା ପାଇଁ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ Android ଫୋନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମାଲୱେର୍ କ’ଣ ଏବଂ ଏଥିରୁ କିପରି ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ଡିଜିଟାଲ ଲୁଟେରା କଣ: Gadgets360 ପ୍ରଥମେ ଏହି ମାଲୱେର ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା। ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଠକେଇ ପରି କାମ କରେ ନାହିଁ। ହ୍ଯାକର୍ସମାନେ ମୁଖ୍ଯତ ଫୋନ କଲ କିମ୍ବା ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଲିଙ୍କ ପଠାଇଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ଏହି ଭାଇରସ ସିଧାସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରେ।
ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଠକେଇ ଟୁଲକିଟ୍ ଯାହା UPI ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ SMS-ଆଧାରିତ OTP ଯାଞ୍ଚକୁ ବାଇପାସ୍ କରିପାରିବ। ଏହି ମାଲୱେର APK ଫାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଏହା ହ୍ଯାକ କରିବା ସହ ସାଇବର ଅପରାଧ ଜନିତ କାମ କରିଥାଏ।
ଏହି ମାଲୱେର୍ କିପରି କାମ କରେ: ଏହି ମାଲୱେର୍ APK ଫାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଭାଇରସ ଥିବା APK ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଏହା ତାଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ।
ସଂସ୍ଥାପନ ସମୟରେ, ଏହି APK ଫାଇଲ୍ SMS ଲେଖିବା ଏବଂ ପଢିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଥାଏ। ଏହି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ହେବା ପରେ, ମାଲୱେର୍ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ।
NPCI ଦ୍ବାରା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି: UPI ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା NPCI (ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ ନିଗମ) ଏହି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛି। NPCI କହିଛି ଯେ ଏହି ମାଲୱେର୍ ର ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ UPI ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।
ଏପରି ଠକେଇରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ:
- ଯଦି ଆପଣ ଏକ Android ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ Google Play Store ପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
- ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ APK ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ କହି ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାନ୍ତି, ତେବେ ମନା କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଲିଙ୍କ୍ ରୁ କେବେବି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ Google Play Protect ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ।