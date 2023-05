New Parliament Video : ଭିତରୁ କିପରି ଦିଶୁଛି ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ? ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ, ମତାମତ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିଶେଷ ନିବେଦନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନର ଭିଡିଓ ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଭବନର ବାହାର ପଟର ନୁହେଁ ଭିତର ପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭିଡିଓରେ ଅଶୋକା ସ୍ତମ୍ଭଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ବସିବା କୋଠରୀ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟ ସଭା ଉଭୟ କକ୍ଷର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିଜେ ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭିଡିଓରେ ମତାମତ ଦେବା ପ।ଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ ଉଭୟ ଗୃହର ଦୃଶ୍ୟ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଇଛି । ଲୋକସଭାର ଗୃହରେ ବିଶାଳକାୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୌଶଳରେ ସସଂସମାନଙ୍କ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ଉପରେ ଏହି ଗୃହଟି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟସଭା ଗୃହରେ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟରେ ବିଛାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି ।

The new Parliament building will make every Indian proud. This video offers a glimpse of this iconic building. I have a special request- share this video with your own voice-over, which conveys your thoughts. I will re-Tweet some of them. Don’t forget to use #MyParliamentMyPride. pic.twitter.com/yEt4F38e8E

— Narendra Modi (@narendramodi) May 26, 2023