କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା ରେଳବାଇ ଡିଭିଜନ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଦିନ। ଆଜିର ଦିନରେ ରାୟଗଡ଼ା ରେଳବାଇ ଡିଭିଜନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଡିଭିଜନ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ।
ରାୟଗଡ଼ା ରେଳବାଇ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ଡିଭିଜନ ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ହେବ। ଯାହା ଯାତ୍ରୀ ଓ ମାଲ୍ ପରିବହନ ଉଭୟରେ ସୁଧାର ଆଣିବ।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମୁଖ୍ୟ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଦୀପକ ରାଉତଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ ଏହି ନୂତନ ଡିଭିଜନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଧ୍ୟାନକୁ ବଳ ଦେବ। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମର ରୂପାୟନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଡିଭିଜନାଲ ରେଳବାଇ ମ୍ୟାନେଜର ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଶିଳ୍ପ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଏଥିସହ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବେ।
ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନ ମୋଟ ୬୯୬ ରୁଟ୍ କିଲୋମିଟରର ତଦାରଖ କରିବ। ଯେଉଁଥିରେ ଚାରୋଟି ସେକ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୧୬୪ କିମି କୋରାପୁଟ-ସିଙ୍ଗାପୁର ରୋଡ୍ ସେକ୍ସନ, ୪୪୨ କିମି କୋଟ୍ଟାଭାଲାସା (ବାଦ୍)-କିରନ୍ଦୁଲ ସେକ୍ସନ, ୩୬ କିମି କୁନେରୁ (ବାଦ୍)-ଥେରୁବାଲି (ବାଦ୍) ସେକ୍ସନ ଏବଂ ୫୪ କିମି ଗୁଣୁପୁର (ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ)-ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି (ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) ସେକ୍ସନ। ରାୟଗଡ଼ା ରେଳବାଇ ଡିଭିଜନର କାର୍ୟ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଯାହା ଉନ୍ନତ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଦକ୍ଷ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଶିଳ୍ପ ଜଗତ ଉପକୃତ ହେବେ।