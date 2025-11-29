ଚାକିରୀଆଙ୍କୁ ଦେବାଳିଆ କରିବ AI ; ୧୦ ବର୍ଷରେ ଚାକିରୀ ହରାଇବେ ୩୦ ଲକ୍ଷ ,ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରୀ ବିପଦରେ ଅଛି କି ?
ବେକାର ହେବେ ୩୦ ଲକ୍ଷ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: AI ଟେକନୋଲୋଜି ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିଜ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଅନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଚାକିରୀ ଖାଇଯିବ। ଏହା କେବଳ ଏକ ମନଗଢା କାହାଣୀ ନୁହେଁ ଆମେରିକା ଓ ୟୁକେ ଭଳି ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଏହା ସବୁ ଜଣା ପଡିଛି। ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର AI ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ଏହାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଲୋକ ପ୍ରିୱେଡିଙ୍ଗ ଫଟୋଶୁଟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ଯତଃ କୁଶଳୀ କ୍ଯାମେରା ମ୍ଯାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ମାତ୍ର ବର୍ତମାନ ସେମାନେ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ଥିଲେ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲର ଫଟୋ AI ଦ୍ବାରା କରିପାରୁଛନ୍ତି।
ଏବେ ଯଦିଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସେତେଟା ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ମାତ୍ର ଭବିଷ୍ଯତରେ ଏହି AI କ୍ଯାମେରା ମ୍ଯାନଙ୍କ ଚାକିରୀ ହାତେଇ ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ଏହା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ AI ଚାକିରି ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେରିକାରେ କେତେ ଲୋକ ଚାକିରୀ ହରାଇପାରନ୍ତି ସେ ନେଇ MIT ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।
ଏବେ ୟୁକେରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯଜନକ ତଥ୍ଯର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି।
UK ର National Foundation for Educational Research (NFER) ର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 2035 ସୁଦ୍ଧା, UK ରେ ପ୍ରାୟ 3 ନିୟୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି କମ୍ କୁଶଳୀ ସେମାନେ ଚାକିରି ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି । ଏହି ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକରେ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଥିବା କାମ ସବୁ AI ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ କରାଯାଇପାରିବ।
କେଉଁ ମାନଙ୍କ ଚାକିରୀ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାରଖାନା ଏବଂ ମେସିନ୍ ଅପରେଟର, ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟକ, ଗୋଦାମ କର୍ମଚାରୀ, କ୍ୟାସିୟର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଚାକିରି ପାଇଁ AI ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେହିପରି, ପାଣି ନଳ, ଛାତ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ AI ଏବଂ ରୋବୋଟିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯିବ।
କେଉଁ ମାନଙ୍କ ଚାକିରୀ ପ୍ରକତି ବିପଦ ନାହିଁ:
ରିପୋର୍ଟରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାକିରି ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, AI ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସୃଜନଶୀଳତା, ଭାବପ୍ରବଣ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ଜଟିଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଇନ, ପରିଚାଳନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରାୟ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଚାକିରୀ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି: ୟୁକେ ପରି, ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ AI ଚାକିରି ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ MIT ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 12 ପ୍ରତିଶତ ଆମେରିକୀୟ ଚାକିରି AI ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯାଇପାରିବ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏବଂ AI ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରିପାରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସେବା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।