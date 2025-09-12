New Rule: ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନିୟମ , ଏଥର କମ ବୟସରୁ ପିଇପାରିବେ ବିୟର…
ସରକାର ବିୟର ପିଇବା ପାଇଁ ବୟସ ହ୍ରାସ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏତିକି ବର୍ଷରୁ ଆପଣ ବିୟର ପିଇ ପାରିବେ ...
Delhi Beer Drinking Age Limit:ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବିୟର ପିଇବା ପାଇଁ ବୟସ ହ୍ରାସ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗୃହୀତ ହୁଏ, ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିୟର ପିଇବା ପାଇଁ ବୟସ ୨୫ବର୍ଷରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୧ ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି।
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ, ତା’ପରେ ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ।ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଂଲଗ୍ନ ନୋଏଡା, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ଫରିଦାବାଦ ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ବିୟର ପିଇବାର ବୟସ ୨୧ବର୍ଷ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିୟର ପିଇବାର ବୟସ ୨୫ବର୍ଷ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସରକାର ନୂତନ ନୀତି ସହିତ ଘରୋଇ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଜାରର ଏକ ଅଂଶ କରିପାରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି ସରକାର ନୂତନ ଅବକାରୀ ନୀତିର ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିୟର ପିଇବାର ବୟସ ହ୍ରାସ କରିବା ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ବିୟରର ଦର ହ୍ରାସ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅବୈଧ ମଦ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ବନ୍ଦ କରିବା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅବୈଧ ମଦ ବିକ୍ରୟ ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା। ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ଦୋକାନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା। ଏହା ସହିତ, ଉତ୍ପାଦ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ମଦ ବଜାରରେ ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଘରୋଇ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯୋଗାଇବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ।