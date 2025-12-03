ସାବଧାନ୍! ଗୁଡି ଉଡାଇଲେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା; ପାକିସ୍ତାନର ଅଜବ ନିୟମ; ଗୁଡି ଉଡାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ଯ କଟକଣା,
୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ମନା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଜବ ନିୟମ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଗୁଡି ଉଡାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା ମଧଅୟରେ ରହିଛି ଅନେକ କଟକଣା। ସାମାନ୍ଯ ଭୁଲ କଲେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମନା। ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର…
ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ, ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଣ ଫେରିଛି। ବସନ୍ତ ପର୍ବ ସମୟରେ ସରକାର ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଠୋର ନିୟମ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟପାଳ ସର୍ଦ୍ଦାର ସଲିମ ହାଇଦର ଏହି ଆଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଞ୍ଜାବର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ନିୟମ ସହିତ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି: ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଡି ଉଡାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି।
ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ।
ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତିନି ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ସନ୍ଦେହଜନକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଘର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ମାମଲା ଜାମିନଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ।
ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଞ୍ଜା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ: ସରକାର କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାତୁ ସୂତା, ରାସାୟନିକ ଆବୃତ ସୂତା, କାଚ କିମ୍ବା ବ୍ଲେଡ୍ ପରି ସୂତା କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷେଧ। ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ: ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ନାବାଳକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଥିବା ଧରାପଡ଼େ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦ ଜରିମାନା କରାଯିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ, ଜରିମାନା ୧ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଜରିମାନା ନ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ପିଲାର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
QR କୋଡ୍ ମନିଟରିଂ: ସରକାର ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ି ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ମାଞ୍ଜା ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋକାନରେ ଅନୁପାଳନ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଏକ QR କୋଡ୍ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା କ୍ଲବଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି କି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ବିରୋଧରେ କରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଭରପୁର ସମର୍ଥନ କରିବେ।