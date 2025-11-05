ଆଉ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ, ନୂତନ ଗବେଷଣାରୁ ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ, ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଶରୀର ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର । ଏବଂ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ସବୁବେଳେ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ସାରା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ । ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ମାପ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ହେବା ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ଗବେଷଣା ଏହି କଥାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ଜଳଖିଆ ନକଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ, ବିଶେଷକରି ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଧ୍ୟୟନ: ସକାଳ ଜଳଖିଆକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ଗବେଷଣାକୁ ନେଇ ଗବେଷକମାନେ ୬୩ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ୩୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ମେମୋରି ପରୀକ୍ଷାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଫଳାଫଳରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିବା ଏବଂ ନଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ।
ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କେବଳ ୦.୨ ୟୁନିଟ୍ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରାୟ ନଗଣ୍ୟ ଥିଲା।
ବ୍ୟାକଅପ୍ ଶକ୍ତି: ଗବେଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏବଂ ଶରୀରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଚର୍ବିରୁ ଶକ୍ତି ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ରୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଏ । କିନ୍ତୁ ଶରୀର କିଟୋନ୍ ନାମକ ପଦାର୍ଥରୁ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗବେଷକମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ୮, ୧୨ କିମ୍ବା ୧୬ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଉପବାସ ରଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ମୃତି, ଏକାଗ୍ରତା କ୍ଷମତା କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଉପବାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନଖାଇବା, ଶରୀର ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉଭୟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ।
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସକାଳ ଜଳଖିଆ ନଖାଇବା ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗବେଷଣା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ନଖାଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ ନାହିଁ।
ଗବେଷଣାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବେଳେବେଳେ ଜଳଖିଆ ନଖାଇବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ।