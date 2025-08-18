ଘର ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ନୂଆ ଟିକସ ନିୟମାନୁସାରେ ଏଣିକି ପାଇବେ ବଡ଼ ରିହାତି, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ…

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଆୟକରଦାତା, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଆୟକର ବିଲ୍ ଆଗତ ହେବା ପରେ, ସାରା ଦେଶର ଘର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଭଡାରୁ ଆୟ ଉପରେ ଟିକସ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ନେଟ୍ ବାର୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମୋଟ ଭଡାରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଟିକସ କାଟିବା ପରେ, ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଘର ମାଲିକମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିକସ କେବଳ ନିଟ୍ ଭଡା ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ।

ଉଦାହରଣ ଜରିଆରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ଘରର ଭଡା ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତେବେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କର ଭାବରେ ନଗର ନିଗମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ନେଟ୍ ଭଡା ୪.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ସେହିପରି, ୪.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କର ଆଦାୟ କରାଯିବ।

ଘର ମାଲିକମାନେ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ମାନକ ରିହାତି ପାଇବେ…
ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେଟ୍ ଭଡ଼ା ଉପରେ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ମାନକ ରିହାତି ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନେଟ୍ ଭଡ଼ା ପରିମାଣରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ସିଧାସଳଖ କଟାଯିବ। ଏହା ଯୋଗୁଁ, ଟିକସ ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ଥିବା ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ରିହାତିରେ ଘରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମରାମତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ହୋମ୍ ଲୋନ୍‌ର ସୁଧ ଉପରେ କେତେ ରିହାତି ଦିଆଯିବ?

ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ବିଲରେ ଏକ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଘର ମାଲିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଗୃହ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବ ସୁଧକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକସରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଛାଡ଼ କେବଳ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ନିଜେ କିଣୁଥିଲେ।

