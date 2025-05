(Video) ଓପାସ ରହିବାର କଷ୍ଟ ବୁଝିଛି କୁନି ପୁଅ: ଆମ୍ବ ବିକିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଠୁମକା

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର : ଆଜିର ସମୟରେ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ । ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିଛି ଜୁଗାଡ଼ କିମ୍ବା ନୂତନ ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ପାଉଛି ।

କିଛି ଲୋକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପିକର ଲଗାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ବ୍ୟାନର ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କ ଦୋକାନର ବଜାରୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଉପାୟ ଖୋଜି ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।

ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଏକ ପିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଏକ ନୂତନ ଉପାୟ ଖୋଜି ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ, ସେ ଏହା କରୁଥିବା ସମୟରେ, ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ କାରରୁ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ କଏଦ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରକୃତରେ, ସେହି ପିଲାଟି ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଗୀତରେ ନାଚୁଥିଲା। ନାଚିବା ସମୟରେ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସି ଆମ୍ବ, ଆଦି ଫଳ କିଣିବାକୁ କହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି

ପିଲାଟି ସ୍କୁଲ ଯିବା ଅବୟସରେ ପେଟ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ନାଚି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଠ କରୁଛି ; ଯାହା ନିହାତିପକ୍ଷେ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ।

ପିଲାଟି ଆମ୍ବ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ନାଚୁବାର ଭିଡିଓ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ @KodaguConnect ଦ୍ୱାରା ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି।

A boy is dancing near a mango cart trying to get the attention of motorists (customers) in Yelawal along Mysuru-Madikeri National Highway. Dozens of such carts are lined up in the stretch during mango season.

(VC: Chetan Gowda) pic.twitter.com/eEepJSztyd

— Kodagu Connect (@KodaguConnect) May 23, 2023