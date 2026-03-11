IPL ୨୦୨୬ର ସିଡ୍ୟୁଲ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ପାଉ ଉଭା ହେଲା ସମସ୍ୟା, ସିଜିନର ପ୍ରଥମ RCB vs SRH ମ୍ୟାଚ୍‌ ଆରମ୍ଭରୁ ହଙ୍ଗାମା

ଅନୁମୋଦନ ଅଧୀନରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମ୍ୟାଚ୍‌।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ବୁଧବାର (୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଦିନ IPL ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶନିବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ, ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାହା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ, ତାହା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। କିନ୍ତୁ, ବିସିସିଆଇ ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶନରେ ଏକ ‘ନୋଟ୍’ ଯୋଡିଛି, ଯାହା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ’ଣ।

ଅନୁମୋଦନ ଅଧୀନରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମ୍ୟାଚ୍‌:

ଆଇପିଏଲ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶନରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ହିଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ଭବ ହେବ।

“ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ ଅଧୀନରେ। କମିଟି ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ବୈଠକ କରିବେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍-ଡେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସ୍ତରର ନକଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ,” ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ RCB ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ:

ଯଦି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳେ, ତେବେ RCB ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପାଞ୍ଚଟି ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ବାକି ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରାୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା।

ଦଳାଚକଟା ଯୋଗୁଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା:

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୨୦୨୫ ସିଜିନରେ RCB IPL ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଦଳର ବିଜୟ ପରେଡ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା।

ଦଳାଚକଟାରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନୁମୋଦନ ପରେ ହିଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

