ପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ପୋର୍ଟାଲ୍; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କାହିଁକି?
କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ (EPFO) ର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୮ କୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି। EPFO ପୋର୍ଟାଲ୍ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କ୍ଲେମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର ପାସବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
EPFO New Update : EPFO ମେମ୍ବର ପୋର୍ଟାଲରେ ୩ ଦିନ ପୋର୍ଟାଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲେମ୍ ସବମିଶନ୍, ପ୍ରୋସେସିଂ, ପାସବୁକ୍ ଚେକିଂ ସମେତ ସମସ୍ତ ସେବା ୨୬ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରାତି ୧୨ଟାରୁ ନେଇ ୨୮ ଜୁନ୍ ୨୦२୬ ରାତି ୧୧:୫୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅପରପକ୍ଷେ, ୨୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରାତି ୧୨ଟାରେ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବା ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ।
କ’ଣ ପାଇଁ ଏହି ୩ ଦିନର ଶଟ୍ଡାଉନ୍?
EPFO ପୋର୍ଟାଲ୍କୁ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍। EPFO ନିଜର ଡାଟାବେସ୍କୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଡାଟାବେସ୍ କନସୋଲିଡେସନ୍ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସେବା ମିଳିପାରିବ।
ଶଟ୍ଡାଉନ୍ ଦ୍ୱାରା PF ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
EPFO ପୋର୍ଟାଲ୍ର ଏହି ୩ ଦିନର ଶଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ କୌଣସି ନୂଆ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲେମ୍ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କ୍ଲେମ୍ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ନିଜର ପାସବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ECR ଫାଇଲିଂ ଏବଂ UAN କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ତେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଲେମ୍ କରିହେବ ନାହିଁ।
୨୬ ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବମିଟ୍ ହୋଇଥିବା କ୍ଲେମ୍ର କ’ଣ ହେବ?
EPFO ପୋର୍ଟାଲ୍ର ୩ ଦିନର ଶଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ପୋର୍ଟାଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ସମୟ ସୀମା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କ୍ଲେମ୍ ସବମିଟ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ୨୬ ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ୨୯ ଜୁନ୍ରେ ପୋର୍ଟାଲ୍ ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେବ।
ଶଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହେଲେ କ’ଣ କରିବେ?
EPFO ପୋର୍ଟାଲ୍ର ଶଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଜରୁରୀ ସୂଚନା ବା ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ EPFO ର ଅଫିସିଆଲ୍ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 14470 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।
ଶଟ୍ଡାଉନ୍ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ନୂଆ ସେବା ନା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ?
ଶଟ୍ଡାଉନ୍ ନୋଟିସ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ୩ ଦିନର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନୂଆ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। EPFO ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ UPI ଏବଂ ATM ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ଏହି ୩ ଦିନର ଶଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଏହି ସେବା ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇପାରେ।
UPI-ATM ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସୁବିଧା କେମିତି କାମ କରିବ?
EPFO ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନଙ୍କୁ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ କ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ UAN ପୋର୍ଟାଲ୍କୁ ଯାଇ ଏକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏବେ EPFO ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରୁଛି, ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଲିଙ୍କ୍ ହେବ ଏବଂ UPI ଜରିଆରେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।