ଗୁମର ଖୋଲିଲା ସାଙ୍ଗ; ନାଁ ରିଭିଲ୍ ପାଇଁ ମନା କଲା, ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ମହିଳା ବିଷୟରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲା…

ସବୁ ସତ କହିଦେଲା ସାଙ୍ଗ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଅଜିବ ବ୍ଯବହାର କରୁଥିଲା ମହିଳା ମୁଖ୍ଯ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶହୀନ ଶହୀଦ। ଏହାସହ ଜଣାପଡିଲା ଆହୁରୀ ଅନେକ କଥା। ସବୁ ସତ ଖୋଲି କହିଲେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ। ନାଁ ରିଭିଲ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ।

ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଏପରି କିଛି କହିଥିଲେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ସେ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ମୋର ଦୈନନ୍ଦୀନ କାମ ସବୁ ୪ ସୁଦ୍ଧା ସାରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ କରେ ମୋର ଅସଲି କାମ। ଏହା ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କଲେଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଯାହାକି ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡିଛି।

ଆଉ କଣ କହିଲେ ସାଙ୍ଗ: ତାଙ୍କର କିଛି ସାଥୀଙ୍କୁ ପଚରା ଯିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହିଥିଲେ। ଜଣେ ସାଥି କହିଥିଲେ କି ଶହୀନା କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଯାମ୍ପସର ନିୟମ ମାନୁ ନଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଏଣେତେଣେ ପଳାଉଥିଲେ। ଆଉ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବାବଦରେ କିଛି କହୁନଥିଲେ।

ସଇଦଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ମହିଳା ଶାଖାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା।

ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଲାଲବାଗର ବାସିନ୍ଦା ସଇଦଙ୍କୁ ଗତ ସୋମବାର ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଉମର ମହମ୍ମଦକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ହୁଣ୍ଡାଇ ଆଇ20 ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା ଉମର,ଏଥିରେ ଉମର ସମେତ 13 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଉମର ବିଷୟରେ ଜଡଣା ପଡୁନଥିବା ବେଳେ ପରେ DNA  ଟେଷ୍ଟରୁ ସବୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା।

ଅନ୍ଯପଟେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସଇଦ ପୂର୍ବରୁ କାନପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଫାର୍ମାକୋଲୋଜି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ କନୌଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ – ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲ ଶକିଲ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଆଦିଲ ଅହମ୍ମଦ ରାଥର -ଙ୍କୁ ସଇଦ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଗରୁ ବ୍ଯବହାର କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଯାକ କାର ଶହୀନା ଶହୀଦର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

