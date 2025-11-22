୩୨ ବର୍ଷ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରେକର୍ଡକୁ କାଟିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ; ଟେଷ୍ଟ ମ୍ଯାଚରେ ଦିଲ୍ ଜିତିନେଲେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ…
ଟେଷ୍ଟରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ହାରିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ଘାତକ ବୋଲିଙ୍ଗ ଆଗରେ ହାରମାନିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ଯାଟ୍ସମ୍ଯାନ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇବା ସହ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ ବନାଇଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ।
ପ୍ରଥମ ଆଶେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୯ ୱିକେଟ୍ ପତନ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ପ୍ରଥମ ସେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡଙ୍କ ଶତକ ପାଳି: ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଜେକ୍ ୱେଦରାଲ୍ଡ ଏବଂ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 75 ରନର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ହେଡ୍ ସମଗ୍ର ପଡ଼ିଆରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବୋଲରଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିଲେ।
ସେ 83 ବଲ୍ ରେ 123 ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 16 ଚୌକା ଏବଂ 4 ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସିଥିବା ମାର୍ନସ୍ ଲାବୁଶାଗ୍ନେ 51 ରନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ମାତ୍ର 28.2 ଓଭରରେ 205 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିଥିଲା।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କମ ଓଭରରେ ହାସିଲ କରି ଇତିହାସ ରଚନା କରିଛି। ମାତ୍ର ୨୮ ଓଭର ୨ ବଲରେ ଏହି ଟାର୍ଗେଟ ହାସଲ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ।
ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୩୫.୩ ଓଭରରେ ୨୦୪ ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ରେକର୍ଡ ହାସିଲ କରିଥିଲା। ବର୍ତମାନ କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ ଇଂଲଣ୍ଡର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି।
ଏହା ସହିତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ହାରରେ 200ରୁ ଅଧିକ ରନ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିଥିବା ଦଳ ପାଲଟିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 7.23 ରନ ହାରରେ 204 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ଇଂଲଣ୍ଡ 2022 ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 5.98 ରନ ହାରରେ 299 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିଥିଲା।
ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତରଫରୁ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସାତଟି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଅନ୍ଯପଟେ ତାଙ୍କର ଘାତକ ବୋଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଧିକ ରନ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ଯାନ ଅଫ ଦି ମ୍ଯାଚ ଦିଆଯାଇଥିଲା।