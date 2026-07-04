ୟାମାହାର ନୂଆ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ବାଇକ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଲଞ୍ଚ, ବଢ଼ିଲା KTM RC200ର ଚିନ୍ତା, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିବ ଖାସ
ୟାମାହା ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ରେ ନିଜର ନୂଆ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ବାଇକ୍ YZF-R2 ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ। KTM RC200କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଥିବା ଏହି 200cc ବାଇକ୍ର ଫିଚର୍ସ, ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଦାମ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣନ୍ତୁ।
New Yamaha Sports Bike: ଭାରତରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ବାଇକ୍ର କ୍ରେଜ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦିବାନଗିରି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ବାଇକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ବାଇକ ବଜାରରେ ୟାମାହା କମ୍ପାନୀର ଅନେକ ଦମଦାର ବାଇକ ଧମାଲ ମଚାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ୟାମାହା ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ବାଇକ୍ ୟାମାହା YZF-R2 କୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏମିତି ମନେ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ନୂଆ 200cc ବାଇକ୍ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କେଟିଏମ୍ ଆରସି ୨୦୦ (KTM RC 200) କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 200cc ବାଇକ୍ର ଫିଚର୍ସ, ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଦାମ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ କ’ଣ ରହିବ।
ମିଳିବ ଦମଦାର 200cc ର ଇଞ୍ଜିନ
କୁହାଯାଇଛି କି, ୟାମାହାର ଆର୧୫ (R15) ବହୁ ବର୍ଷ ହେବ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଅଧିକ ପାୱାର୍ର ବାଇକ୍ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ନୂଆ ୟାମାହା ଆର୨ (Yamaha R2) ଏହି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 200cc ର ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର, ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ଦିଆଯିବ।
ଯାହା R15 ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ପାୱାର୍ ଏବଂ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ କରିବ। ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରାୟ 25 BHP ପାୱାର୍ ଦେଇପାରେ, ଯାହା ହାଇୱେ କ୍ରୁଜିଂ ଏବଂ ଟ୍ରାକ ରେସିଂ ଉଭୟ ସମୟରେ ରାଇଡରଙ୍କୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିର ଅନୁଭୂତି ଦେବ। ସବୁଠାରୁ ଖାସ କଥା ହେଉଛି, ଦମଦାର ପରଫରମାନ୍ସ ସହିତ ୟାମାହା ଏଥିରେ ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସିକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବ।
ଏହି ବାଇକ୍ରେ ମିଳିବ ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଚର୍ସ
ଯଦି ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରୁନାହିଁ। ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍ରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଏକ ଚମକଦାର ଟିଏଫଟି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କନସୋଲ୍, ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ସ ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଳି ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଚର୍ସ ମିଳିପାରେ।
ଏହାସହିତ ଗିୟର ବଦଳାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକଦମ ସ୍ମୁଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବାଇ-ଡାଇରେକ୍ସନାଲ୍ କ୍ୱିକ୍ଶିଫ୍ଟର (Bi-directional Quickshifter) ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବିଏସ ସହ ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୟାମାହା YZF-R2 ଏକଦମ ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହେବ।
କ’ଣ ରହିପାରେ ଦାମ୍?
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ବଜାରରେ ଏହି ବାଇକ୍ର ସିଧାସଳଖ ଟକ୍କର KTM RC 200 ଏବଂ Hero Karizma XMR 210 ସହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ୟାମାହା ନିଜର ଏହି ନୂଆ R2 କୁ R15 V4 ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ R3 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବ।
ଏହାର ଆନୁମାନିକ ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍ ଦାମ୍ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ୨.୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ୟାମାହା ଏହି ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ୍ରେ ନିଜର ଏହି ଦମଦାର ବାଇକ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରେ, ତେବେ ଏହା KTM RC 200 ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଲୋକପ୍ରିୟ R15 ର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ବାଇକ୍ ବଜାରରେ ଏକାସଙ୍ଗେ ବିକ୍ରି ହେବେ।