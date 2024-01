ଫୁଡ ଡେଲିଭରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ଭଲ ଥିଲା ନୂଆବର୍ଷ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ବହୁ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୋମାଟୋ, blinkit ଏବଂ ସ୍ଵିଗି ପରି ଫୁଡ ଡେଲିଭରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ବିକ୍ରୟ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏହି ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି।

ଜୋମାଟୋ ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସିଇଓ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୧୫,୧୬,୧୭,୧୮,୧୯ ଏବଂ ୨୦ ମିଳିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଅର୍ଡର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥି ସହିତ, କ୍ୱିକ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ blinkitର ସିଇଓ ଆଲବିନ୍ଦର ଧିନ୍ଦସା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରବିବାର (ଡିସେମ୍ବର ୩୧) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ।

Fun fact: We’ve delivered almost as many orders on NYE 23 as we did on NYE 15, 16, 17, 18, 19, 20 combined 🤯 Excited about the future!

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ଵିଗି ସିଇଓ ରୋହିତ କପୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ସ୍ଵିଗି ଫୁଡ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପୃଥକ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସ୍ଵିଗିର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇଛି।

NYE '24 broke all records across Swiggy Food and Instamart ! With the team at the stroke of midnight – could not be happier ! pic.twitter.com/fvP1I6c6yC

— Rohit Kapoor (@rohitisb) December 31, 2023