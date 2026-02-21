ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହେଲା Super-8ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍, ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ମିଳିଲା ୧ ପଏଣ୍ଟ

ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଉଭୟ ଦଳକୁ ମିଳିଲା ୧-୧ ପଏଣ୍ଟ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଛି, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି।

କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତା’ପରେ ହାଲୁକା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।

ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଏଣ୍ଟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ହେଲେ, ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖରାପ ଖବର ଆଣିଛି।

ଶନିବାର, ଫେବୃଆରୀ ୨୧ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରା କଲମ୍ବୋରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟସ୍ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ଟସ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଥିଲା।

ଟସ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ମାତ୍ରେ, ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପଡ଼ିଆକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ହେଲେ ପରେ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ରାତି ୯ ଟା ପରେ ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଦଳକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୧ ପଏଣ୍ଟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୨ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ, ତାହା ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାଉଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ୮ର ଗ୍ରୁପ୍ Bରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପାକିସ୍ତାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ ୨୪ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ ୨୫ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ତା’ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୨୭ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୨୮ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।

