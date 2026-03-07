IND vs NZ: ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ବୁମରାହଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ

ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚେତାବନୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟାଇଟଲଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ରଣନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୁମରାହ ବି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଏବଂ କେବେ ନା କେବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଭୁଲ ହୋଇପାରେ।

ପ୍ରକୃତରେ, ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ବୁମରାହଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ଦଳର ବିଜୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ବୁମରାହଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ଦେଖି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସଙ୍କ ବୟାନ

ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ ବୁମରାହ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରି, ସେ କେତେକ ସମୟରେ ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି।

ଫିଲିପ୍ସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଣନୀତି ସହିତ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଖେଳିବେ ଏବଂ ବୋଲରଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲେନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତି ସଜାଡ଼ିବେ।

ବୁମରାହଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ କେବଳ ବୁମରାହଙ୍କ ଚାରି ଓଭରକୁ ଜଗିବା ଭୁଲ ହେବ। ଫିଲିପ୍ସଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ବୁମରାହ ଭଲ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ।

ଫାଇନାଲ ଉପରେ ନଜର

ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ। ଉଭୟ ଦଳ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବହୁତ କଠିନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତା’ର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଏବଂ ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ପରି ଘାତକ ବୋଲରଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବେ।

