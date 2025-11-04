ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଙ୍ଗୁଳି, ପୁରା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲେ ଏହି ଓ୍ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ
କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର। ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖରାପ ଖବର। ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ସିରିଜ୍ ରୁ ଏବେ ବାଦ୍ ପଡିଲେ ଏହି ଓ୍ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଓ୍ୱିକେଟକିପରି-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଫର୍ଟଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫୋର୍ଡ ଟ୍ରଫିରେ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଫର୍ଟ ଏହି ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ।
ଏକ୍ସରେରୁ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତର ଏକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜଣା ପଡିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସେଫର୍ଟଙ୍କ ଆଘାତରୁ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛି।
ସେଫର୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମିଚେଲ ହେ:
ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମିଚେଲ ହେଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ଡକାଯାଇଛି। ହେ କ୍ୟାଣ୍ଟରବରୀ ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ସେଫର୍ଟଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଡାହାଣହାତୀ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ହେ ଗତ ବର୍ଷ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ODI ଏବଂ ଟି-୨୦ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।
ସେଫର୍ଟଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମିଚେଲଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
୨୫ ବର୍ଷୀୟ ମିଚେଲ ହେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ୧୧ ଟି ଟି-୨୦ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ନଅଟି ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୮୭ ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ଅପରାଜିତ ୪୧ ରନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ, ହେ ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛାଡିଯାଇଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ, ଯିଏ ୭୭ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚର ୭୨ ଇନିଂସରେ ୧୨ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ୧,୮୫୦ ରନ କରିଛନ୍ତି।
ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍:
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ।
ସିରିଜ୍ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ନେଲସନ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯାହା ନଭେମ୍ବର ୯ ଏବଂ ୧୦ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ର ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ଡୁନେଡିନ୍ରେ ଖେଳାଯିବ।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ:
ମିଚେଲ ସେଣ୍ଟନର (ଅଧିନାୟକ), ଡେଭନ୍ କନୱେ, ମିଚେଲ ହେ, ଟିମ୍ ରବିନସନ୍, ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ, ମାର୍କ ଚ୍ୟାପମ୍ୟାନ୍, ଡାରିଲ ମିଚେଲ, ଜିମି ନୀଶାମ, ରଚିନ ରବିନ୍ଦ୍ର, ଜ୍ୟାକ୍ ଫକ୍ସ, ନାଥନ୍ ସ୍ମିଥ୍, ଜ୍ୟାକବ୍ ଡଫି, କାଇଲ୍ ଜ୍ୟାମିସନ୍, ଇସ୍ ସୋଢି।