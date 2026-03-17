IPL ମଝିରେ ଟିମ୍ ଖେଳିବ ୨ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ, T20 ଏବଂ ODI ସିରିଜର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶିତ, ଜାଣନ୍ତୁ…
T20 & ODI Schedule: IPL ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଦେଶ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇନଥାନ୍ତି। କାରଣ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ଖେଳାଳିମାନେ IPLରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଅଧିକ ରୁଚି ଦେଖାଇନଥାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେଇଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ । ଦୁଇ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ୧୭ ଏପ୍ରିଲ୍ ରୁ ୦୨ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଙ୍ଗ୍ଲାଦେଶରେ ଏକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ୩ଟି ODI ଏବଂ ପରେ ୩ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡିକ ମୀରପୁର ଓ ଚଟଗାଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ।
ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଡିଆଇରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। T20 ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୪ର୍ଥ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।
ଏହିବେଳେ IPL ୨୦୨୬ରେ କୌଣସି ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇନଥିବାରୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା ସହଜ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ KKR ଦଳ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର୍ ରହମାନଙ୍କୁ କିଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ-ବାଂଲାଦେଶ ଧଳା ବଲ୍ ସିରିଜ୍ ସୂଚୀ
- ୧୭ ଏପ୍ରିଲ୍ – ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ, ମିରପୁର
୨୦ ଏପ୍ରିଲ୍ – ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ, ମିରପୁର
୨୩ ଏପ୍ରିଲ୍ – ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ, ଚିଟାଗଙ୍ଗ୍
- ୨୭ ଏପ୍ରିଲ୍ – ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦, ଚିଟାଗଙ୍ଗ୍
ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୯ – ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦, ଚିଟାଗଙ୍ଗ୍
ମଇ ୦୨ – ତୃତୀୟ ଟି-୨୦, ମିରପୁର।
୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଇପିଏଲ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ IPL ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। BCCI କେବଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେତୁ, IPL କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବାକି IPL କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।