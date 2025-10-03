ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ: ନବଜାତ ଶିଶୁ ପେଟରେ ବଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ୨ ଜାଆଁଳା ଛୁଆ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ!

ନବଜାତ ଶିଶୁ ପେଟରେ ଜାଆଁଳା ଛୁଆ!

By Subhasmita Das
CELLNET

କର୍ଣ୍ଣାଟକ: ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବ। ତାହା ପୁଣି ତା ପେଟରେ ଜାଆଁଳା ଛୁଆ ଥିବାର ଜଣାପଡିବ। କଥାଟି କାହାକୁ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନଲାଗିବ। ହେଲେ ଏପରି ଏକ ସତ ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଡାକ୍ତରମାନେ ଏପରି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ପେଟ ଭିତରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଜାଆଁଳା ଶିଶୁ ବଢୁଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ Fetus in Fetu (FIF) କୁହାଯାଏ

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ, ହୁବାଲିର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ (KIMC)ରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା।

ସ୍କାନିଂରେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ପେଟ ଭିତରେ ଏକ “ପରଜୀବୀ ଯମଜ”ର ଏକ ଛୋଟ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଖପୁରୀ ହାଡ଼ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିଥିଲା!

ଏହି FIF ହେଉଛି ଏକ ଯମଜ ସନ୍ତାନ ପରି। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ମା’ର ପେଟ ଭିତରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଭ୍ରୁଣ ମଧ୍ୟ ମା’ର ପେଟ ଭିତରେ ଥିଲା।

ହେଲେ ସେ ଦୁଇଟି ନବଢିପାରି ଏହି ନବଜାତ ଶିଶୁର ପେଟ ଭିତରେ ରହିଗଲେ।  ଯାହାକି ଏବେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଜଣାପଡିଲା।  ଏପରି ଘଟଣା ପ୍ରାୟ ୫୦,୦୦୦୦ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏରେ ଘଟେ। ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୨୦୦ରୁ କମ୍ ମାମଲା।

ଏପରି ଘଟଣାରେ ସେହି ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ। ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଫସି ରହିଥିବା ଯମଜ ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା ଟେରାଟୋମା ନାମକ ଏକ ବିରଳ ଟ୍ୟୁମର।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏବେ ଶିଶୁ ଏବଂ ମା’ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶିଶୁକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାର ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶଗୁଡିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।

