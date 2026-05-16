‘Sorry …ଆମେ ବିଷ ପିଉଛୁ’; ଜୀବନ ହାରିଲେ ସତ୍ୟବାନ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସାବିତ୍ରୀ, ପରିବାର ପାଇଁ ବଳି ପଡିଲା ଜୀବନ!
ଭାଗଲପୁରର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: “ମାଆ, ବାପା, ଆମେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ବିବାହ କରାଇ ଦେଲନାହଁ, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ଝିଅର ପରିବାର କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ବିବାହ କରୁ ତେବେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନ ନେଉଛୁ। ଦୟାକରି ମୁଁ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ।
କ୍ଷମା କରିବେ…” ଭାଗଲପୁରର କହଲଗାଓଁରେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ, ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରି ସେମାନଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ, ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିବା ଦମ୍ପତି ବିଷ ପିଇ ଦେଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନବବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣାଟି କହଲଗାଓଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଶିବକୁମାରୀ ପାହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟାରେ ବିବାହ ପରେ ଦମ୍ପତି ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଯେ ସେମାନେ ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଯୁବକ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିର ପରିବାର ଏହା ଜାଣିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତା’ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ବିଷ ଆଣିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଉଭୟେ ଏହାକୁ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ମାୟାଗଞ୍ଜ ହସ୍ପିଟାଲର ଫେବ୍ରିକେଟେଡ୍ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କୁମାର (୨୦), ସେ ଆମଦାଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଆଦଲପୁର ନିବାସୀ ସୁଭାଷ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ପୁଅ। ଯୁବତୀଙ୍କ ନାମ ଅମୃତା କୁମାରୀ (୧୮), ସେ ବାଙ୍କା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜୌନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜାବରା ଗ୍ରାମର ନିବାସୀ କୁଲଦୀପ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଝିଅ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅମୃତା ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ଆଦଲପୁର ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା।
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅମ୍ରିତା କୁମାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲୁ। ଆମେ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ମୋ ବାପାମାଆ ବିବାହ କଲେ ଆମକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ।”
ମୃତକଙ୍କ ବାପା ସୁଭାଷ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ କପଡ଼ା ବିକ୍ରେତା ଭାବରେ କାମ କରୁ। ଆମେ ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ ଏତେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣି ନଥିଲୁ। ଯଦି ସେ ବିବାହ କରି ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତୁ।
ଆମଦାଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମୁଖ୍ୟ ବିଶାଲ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି।ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।