ବାହାଘର ପରେ ହଠାତ୍ ଘରୁ ଖସି ପଳଉଥିଲା ବୋହୁ, ୩ତାଲା ଉପରୁ ଡେଇଁଲା ବେଳେ ଘଟିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ
ନବବିବାହିତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଖସି ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରତଲାମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ କରମଦୀ ରୋଡ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଗ୍ରୀମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶପଥପତ୍ର ଆଧାରରେ ବିବାହ କରି ଅଣାଯାଇଥିବା ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିହାରର ରୋହତାସ ଅଞ୍ଚଳର ରହୁଥିବା ନବବଧୂ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁମାରୀ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦଉଡ଼ିଟି ଛିଣ୍ଡିଯିବାରୁ ପକ୍କା ଚଟାଣ ଉପରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରୋହତାସ ଜିଲ୍ଲା କରୱନ୍ଦିଆ ଗ୍ରାମର ୨୩ ବର୍ଷୀୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଚୌହାନଙ୍କ ବିବାହ ୧୦ ଦିନ ପୂର୍ବେ ରତଲାମ ନିବାସୀ ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ମୁକେଶ କୁମାର ଲୋହାରଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ମୁକେଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିବାହ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଶପଥପତ୍ର ଆଧାରରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ରତଲାମ ଆଣିଥିଲେ।
୪୫ ବର୍ଷର ମୁକେଶ ଏବଂ ୨୩ ବର୍ଷର ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୨ ବର୍ଷର ବଡ଼ ବୟସ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିବାହରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କିମ୍ବା ଚାପ ଥିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ଅଧରାତିରେ ବିଛଣାରୁ ଗାୟବ ଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ: ଜୁଲାଇ ୨୯ ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ରାତ୍ରିଭୋଜନ ପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ରାତି ୨ଟାରେ ସ୍ୱାମୀ ମୁକେଶଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାୟବ ଥିଲେ। ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଘର ପଛପଟେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ପ୍ଲଟ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରକ୍ତଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମିଳିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ: ପୋଲିସକୁ ତୃତୀୟ ମହଲାର ଗ୍ରୀଲ୍ରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅଧା ଦଉଡ଼ି ମିଳିଥିବା ବେଳେ, ବାକି ଅଧା ଅଂଶ ତଳେ ଶବ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।
ମାଣକ ଚୌକ ଥାନା ପୋଲିସ ରୋହତାସରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପଘର ଲୋକ ନପହଞ୍ଚିବାରୁ ଶବର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ କି ଦାହସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। ମାଣକ ଚୌକ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିକ୍ରମ ସିଂହ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିହାର ପୋଲିସ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି।