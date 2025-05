(Video) Love Marriageର କରୁଣ କାହାଣୀ, ଲାଇଭ ଭିଡିଓ କରି ଜୀବନ ହାରିଲେ ନବବଧୂ

ମୋରାଦାବାଦ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୋରାଦାବାଦରେ ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ବିବାହିତ ମହିଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ମାତ୍ର 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଭିଡିଓରେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବେ ଅମରିନ ଜାହାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ୱେଲଡର ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅମରିନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମୁରାଦାବାଦରେ ରହୁଥିଲେ।

ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ; ଗର୍ଭପାତ ପରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଖାଇବାକୁ ନଦେବା ସହ ରୁମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଘାରେଥିବା ନଣନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ।

ସ୍ୱାମୀ ଦାୟୀ

ଅନ୍ୟପଟେ ଅମରିନ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ; ସବୁଥିରେ ଅମରିନଙ୍କ ଦୋଷ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସାହିବା ଅମରିନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି ।

ଆମରିନ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଉସୁକାଉଥିଲେ। “ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ମରୁନାହଁ? ମୋ ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ମୋତେ କହିଥିଲେ।”

ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ

୨୩ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। “ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଚାହୁଁଥିଲେ।

କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ’ଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ଭଲରେ ରହିବି।” ପୋଲିସ ଅମରିନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା ।

ତାଙ୍କ ବାପା ସଲିମ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତକାଲି ଅମ୍ରିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କାନ୍ଦିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସଲିମ୍ ଅମରିନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଦେଖିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି; ସେମାନେ ସଲିମଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି।

A 22-year-old woman, Amreen, died by suicide in Moradabad, UP, recording the act on her phone.

Married just 4 months ago, she blamed her husband & in-laws for driving her to it.

Her husband was in Bengaluru; she lived with his family.#UttarPradesh #Moradabad #Crime pic.twitter.com/RQcLb4peS6

