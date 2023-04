ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ANIର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ କଲେ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କାରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସୀ ଏଏନ୍‌ଆଇର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ କରି ଦେଇଛି । ପୁର୍ବରୁ ବିବିସିର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଟର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲା । ସରକାରଙ୍କ କହିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ବିବିସି ପଞ୍ଜାବୀର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଏନ୍‌ଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାମଲା ଟିକିଏ ଅଲଗା । ଏଏନ୍‌ଆଇର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପଛରେ ଟ୍ୱିଟର ଏକ ମଜାଦାର କାରଣ ଦେଇଛି ।

ଏଏନ୍‌ଆଇର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ସ୍ମିତା ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ଆକାଉଣ୍ଟ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କର କମ୍ପାନୀ ଏଏନ୍‌ଆଇ କୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି । ସ୍ମିତା ଏହି ଇମେଲର ସ୍କ୍ରିନସଟକୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ୱିଟର ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଇମେଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା କାରଣ କ’ଣ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Attention @TwitterSupport @TwitterIndia can you restore the ANI handle please. We are not under 13years of age! https://t.co/50ZJShiZRs

— Smita Prakash (@smitaprakash) April 29, 2023