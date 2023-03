ସରକାର ଦେଲେ ମୁସଲିମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାର, ରମଜାନ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ରମଜାନ ମାସରେ ଉପବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିହାର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରମଜାନ ମାସରେ ବିହାର ସରକାର ମୁସଲିମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଛାଡିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ରମଜାନ ମାସ ୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ୨୧ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା ଉଭୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ବିହାରର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ, ଡିଜିପି, ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ,ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଚିହ୍ନିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁସଲିମ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବେ ।

Bihar government has granted permission to Muslim employees and officials to come to the office one hour before the scheduled time and leave the office one hour before the scheduled time during the month of Ramzan: State General Administration Department pic.twitter.com/7oEL46fRhH

