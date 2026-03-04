NZ VS SA: ଛକା, ଚଉକା ମାରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇଲା ନ୍ଯୁଜିଲ୍ଯାଣ୍ଡ; ଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା କିୱି ଟିମ୍…
ସେମିଫାଇନାଲରେ ବାଜି ଜିତିଲା ନ୍ଯୁଜିଲ୍ଯାଣ୍ଡ
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପଲଟିଲା ବାଜି। ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ହାରିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ୱିକେଟ ନେବା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବୋଲର। ବାଉନ୍ସରର ବଲରେ ବି ଛକା କୁଟିଲେ ନ୍ଯୁଜିଲ୍ଯାଣ୍ଡ ଓପନର। କମ ବଲରେ ଦ୍ରୁତ ଶତକ ମାରି ରେକର୍ଡ କଲେ।
୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ଏକ ଐତିହାସିକ ଶତକ ହାସଲ କରି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ରେକର୍ଡ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି।
୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୬୯ ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାତ୍ର ୧୨.୫ ଓଭରରେ ୧୭୩ ରନ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଫିଲ୍ ଆଲେନ୍ ୩୩ ବଲ୍ ରେ ଅପରାଜିତ ୧୦୦ ରନର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ସେ ୧୦ ଚୌକା ଏବଂ ୮ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହାସହ ନ୍ଯୁଜିଲ୍ଯାଣ୍ଡ ଖେଳାଳି ଟିମ ସେଫର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇ କିୱି ଦଳ ବାଜି ଜିତିଥିଲା।ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଅନ୍ଯପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରୁ ଯିଏ ବିଜୟୀ ହେବ ସେ ନ୍ଯୁଜିଲ୍ଯାଣ୍ଡ ସହ ଫାଇନାଲରେ ଲଢିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଭାରତ ଅନ୍ତିମ ମ୍ଯାଚରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଭାରତ ତରଫରୁ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିଥିଲେ।