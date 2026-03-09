କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ଆଗାମୀ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ଵକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ICC ଦେଲା ବଡ଼ ହିଣ୍ଟ, ଏହି ୧୨ଟି ଟିମ୍ ସାମିଲ୍ ହେବା ଥୟ
କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ଆଗାମୀ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ଵକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ICC ଦେଲା ବଡ଼ ହିଣ୍ଟ
T20 World Cup: ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ଧରି ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍ । ଶେଷରେ ଗତକାଲି ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ବର୍ଷର ଟି୨୦ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମିଳିଥିଲା । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ଥରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲା।
ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏହା କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ, କେତେ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ କେତେ ଜଣ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର…
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେବ
ଆଇସିସି ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରେ। ୨୦୨୪ରେ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏହାକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଥିଲା।
ଏହାପରେ ୨୦୨୭ରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତା’ ପରେ, ୨୦୨୮ରେ ପୁଣି ଥରେ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୮ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷ ପରି, ୨୦୨୮ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ମୋଟ ୨୦ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଏହି ୧୨ଟି ଦଳ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି
ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ କେଉଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱକପରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆୟୋଜକ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ବର୍ଷର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୬ରେ ସୁପର ୮ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଆଠଟି ଦଳ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱକପରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭାରତ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ପାକିସ୍ତାନ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବେ।
ବାକି ଆଠଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରାଯିବ, ଏବଂ ବିଜେତା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୮ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ସିଜନ୍ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିକଟରୁ ନଜର ରଖାଯିବ।