‘ଦୋ ଭାଇ ଦୋନୋ ତବାହି’- ଟି-20 କ୍ରିକେଟରେ ଏହି 2 ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟର ମିଶି କଲେ 221 ରନ୍, 20 ଓଭରରେ ସ୍କୋର ହୋଇଗଲା 304, ବିସ୍ଫୋରଣର ଅନ୍ୟ ନାଁ…

‘ଦୋ ଭାଇ ଦୋନୋ ତବାହି’- ଟି-20 କ୍ରିକେଟରେ ଏହି 2 ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟର ମିଶି କଲେ 221 ରନ୍, 20 ଓଭରରେ ସ୍କୋର ହୋଇଗଲା 304, ବିସ୍ଫୋରଣର ଅନ୍ୟ ନାଁ…
ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୦୪ ରନ୍ କରିଥିଲା।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ନୂତନ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୦୪ ରନ୍ କରିଥିଲା।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ୍ ଖେଳୁଥିବା ଦେଶ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ୩୦୦ ରନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯାହା ଗତବର୍ଷ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ୨୯୭ ରନ୍ ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା।
ସଲ୍ଟ ଏବଂ ବଟଲରଙ୍କ ଝଡ଼ମୟ ଇନିଂସ
ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଏବଂ ଜୋସ୍ ବଟଲର ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଜୟର ନାୟକ ଥିଲେ। ଉଭୟ ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବୋଲରଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ବଟଲର ମାତ୍ର ୩୦ ବଲ୍ରେ ୮୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୮ ଚୌକା ଏବଂ ୭ ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ସଲ୍ଟ ୧୪୧ ରନର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଇନିଂସ୍ ୬୦ ବଲ୍ରେ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୋର ୧୧୯ ରନ୍ ଥିଲା।
ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଅବଦାନ
ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍ ୧୪ ବଲ୍ ରେ ୨୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ୨୧ ବଲ୍ ରେ ଦ୍ରୁତ ୪୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ୨୨୧ ସ୍କୋରରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ରନ୍ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇନଥିଲା। ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ସଲ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ରୁକ୍ ଦଳକୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ୩୦୪ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବ୍ୟାଟିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା
୩୦୫ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ବୋଲରମାନେ ଲଗାତାର ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ୧୬.୧ ଓଭରରେ ୧୫୮ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ୪୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜର୍ଣ୍ଣ ଫୋର୍ଟନ୍ ୩୨ ରନ୍ ର ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରା ଏବଂ ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ ୨୩-୨୩ ରନ୍ ର ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କୌଣସି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ବଡ଼ ଇନିଂସ୍ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ।
ଇଂଲଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର, ଯିଏ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସାମ୍ କରନ୍, ଡସନ୍ ଏବଂ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ୨-୨ ୱିକେଟ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ରେ ୩୦୦ ସ୍କୋର୍ ପାର କରିଛନ୍ତି
ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇତିହାସରେ ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ଯେ କୌଣସି ଦଳ ୩୦୦ ସ୍କୋର୍ ପାର କରିଛି। ତଥାପି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଅଣ-ଟେଷ୍ଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସଫଳତା ପାଇପାରିଥିଲେ। ୨୦୨୩ରେ ନେପାଳ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୩୧୪ ରନ୍ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୪ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଗାମ୍ବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୩୪୪ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ଦେଶ ଭାବରେ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।
ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବେ ODI ଏବଂ T20 ଉଭୟ ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ODIରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୪୯୮ ରନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ T20ରେ ୩୦୪ ରନ୍ କରିଛି। ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ସହିତ, ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ୧-୧ରେ ସମାନ କରିଛି।