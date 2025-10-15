NHAI ଆରମ୍ଭ କଲା ନୂଆ ସ୍କିମ୍, ବାସ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ ମିଳିବ ୧୦୦୦ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର
FASTag New Scheme: ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ହାଇୱେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ଯୋଜନା ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଭିଯାନ 5.0 ଅଧୀନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ NHAI (ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ) ଏକ ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ‘କ୍ଲିନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ପିକ୍ଚର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ’ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ମଇଳା ଟଏଲେଟ୍ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରି ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବେ।
ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଥିବା ଟଏଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ‘ରାଜସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରା’ ଆପ୍ରେ ମଇଳା ଶୌଚାଳୟର ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗ୍ ହୋଇଥିବା ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ସ୍ଥାନ, ଯାନବାହନ ନମ୍ବର ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭଳି ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିବାକୁ ହେବ।
ମାଗଣାରେ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଫାଷ୍ଟାଗ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ:ଏପରି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ VRN (ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର)ଙ୍କୁ ୧୦୦୦ର FASTag ରିଚାର୍ଜ ସହିତ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଏହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଯାନର ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା FASTagରେ ଜମା ହେବ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଜାରି ରହିବ।
ଯୋଜନାର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ’ଣ? ଏହା ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୌଚାଳୟ ଦିନକୁ କେବଳ ଥରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ, ସେହି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ବିଶେଷରେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମାନ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ହାଇୱେ ଯାତ୍ରା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଥମ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବିବେଚନା କରାଯିବ।
ଏହି ଯୋଜନା କେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ:ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଭିଯାନ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଥିବା, ନିର୍ମିତ, ପରିଚାଳିତ କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉଥିବା ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
NHAI ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଖୁଚୁରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଢାବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ସୁବିଧାରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ସମଗ୍ର ଯୋଜନା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ VRN କେବଳ ଥରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।