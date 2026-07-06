ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର ହାତ! ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ୍ ବିରୋଧରେ NIAର ଚାର୍ଜସିଟ୍
ଏହି ନୂଆ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ମିଳିଥିବା ମୋବାଇଲ୍, ଗୁପ୍ତ ଚାଟ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ରେକର୍ଡ ଭଳି ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣର ପୂରା ପ୍ଲାନିଂ ପାକିସ୍ତାନରୁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତବର୍ଷ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା (NIA) ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୨୬ ଜଣ ଲୋକ ମରିଥିଲେ। ଏବେ ଏନ୍ଆଇଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କରର ମୁଖ୍ୟ ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ୍ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟରେ ଏକ ନୂଆ ଚାର୍ଜସିଟ୍ (ରିପୋର୍ଟ) ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ନୂଆ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯାହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବସିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କେମିତି ଏହି ଆକ୍ରମଣର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ। ଜମ୍ମୁର କୋର୍ଟରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି।
ଏହି ମାମଲାରେ ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ୍ ଏବଂ ତାର ସଂଗଠନ ‘ଟିଆରଏଫ୍’ (TRF)କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦୋଷୀ କରାଯାଇଛି। ତା’ ବିରୋଧରେ ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଏନ୍ଆଇଏ କହିଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ୧,୫୯୭ ପୃଷ୍ଠାର ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଏହି ନୂଆ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣର ପୂରା ପ୍ଲାନିଂ ପାକିସ୍ତାନରୁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଠାଇବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତ ପରେ ମିଳିଥିବା ମୋବାଇଲ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣକୁ ଏହି ନୂଆ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ତିନି ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଗତ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ରେ ଆମ ସେନା ‘ଅପରେସନ୍ ମହାଦେବ’ ଜରିଆରେ ମାରିଦେଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ସାଜିଦ୍ ସୈଫୁଲ୍ଲା (ଓରଫ୍ ଲଙ୍ଗଡ଼ା) ସହ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ଫୋନ୍, ଗୁପ୍ତ ମେସେଜ୍ ଏବଂ ଲୋକେସନ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ କନେକ୍ସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ବଜାର ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପହଲଗାମ୍ ପାଖ ବୈସାରନ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ରହିବାକୁ ଜାଗା ମିଳିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆମ ସେନାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପୂରା କାମ ପାକିସ୍ତାନରୁ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା।
ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଭାରତ ସରକାର ୭ ମଇ ୨୦୨୫ରେ ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (PoK) ଭିତରେ ପଶି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ୧୦ ମଇରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ (ceasefire) ଘୋଷଣା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଥିଲା। ଏନ୍ଆଇଏ କହିଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ସାମିଲ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯିବ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ଓ ଯୋଜନା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କଠୋର ସଜା ଦିଆଯିବ।