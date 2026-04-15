ରିଷଭ ପନ୍ତ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଟେନସନ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରନ !
ଋଷଭ ପନ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି, ଏହି ଖେଳାଳି ସାଜିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ; ୨୧ କୋଟି ଦେଇ ଫସିଗଲା କି LSG?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେତେଟା ଖାସ ନାହିଁ । ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବୋଲର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଉଥିବାବେଳେ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନ ସେତେଟା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଦଳରେ ଅନେକ ବିସ୍ପୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନ ରହିଥିବାବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେହିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହିଭଳି ଜଣେ ଖେଳାଳୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ୨୧ କୋଟିରୁ କିଣାଯାଇଥିବାବେଳେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୧ ରନର ଏକ ଇଂନିସ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି ।
ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ ବିସ୍ପୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନ ନିକଲସ ପୁରନଙ୍କର । ଟି୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ପୋରକ ଖେଳଳୀ ନିକଲସ ପୁରନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ଧିମା ପଡିଯାଇଛି । ଚଳିତ ସିଜରେ ୪ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୪ ଟି ପାଳି ଖେଳି ସେ ମାତ୍ର ୪୧ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୧୯ ରନ ରହିଛି । ପୁରନ ମଧ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟାଟ୍ସମାନ ଥିବାବେଳେ ସେ ନିଜର ବିସ୍ପୋରକ ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବିପକ୍ଷ ଟିମ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି । ଗତ ସିଜିନରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଥିବାବେଳେ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ସିଜିନରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନାହିଁ ।
ପୁରନଙ୍କ ଅସଫଳତା ଦଳ ପାଇଁ ବଡ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଅଟେ । ତାଙ୍କର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାରଣରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ତାହା ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୪ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୨ଟିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଂଏଟ ଟେବୁଲରେ ୭ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । କୋଲକତା ବିପକ୍ଷରେ ଯଦି ମୁକୁଲ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଦଳ ଆହୁରୀ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଥାନ୍ତା । ପ୍ଲେଅଫରେ ପଂହଚିବା ପାଇଁ ପୁରନଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ।
ପୁରନ୍ଙ୍କୁ LSG ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା ଏବଂ IPL ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରିଟେନ୍ (ଦଳରେ ରଖିବା) କରିଥିଲା। IPL ୨୦୨୫ର ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୯୬.୨୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୫୨୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ପୁରନ୍, ନିଜ IPL କ୍ୟାରିୟରର ୯୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୪ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ ୩୨.୮୭ ହାରରେ ମୋଟ ୨,୩୩୪ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଓଭରଅଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୬୬.୧୨ ରହିଛି।
IPL ୨୦୨୬ରେ LSG ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ପୁରନ୍ ଯାହା କରିପାରିବେ, ତାହା LSGର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।