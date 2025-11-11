ରୋହିତ ନୁହେଁ ଟିମରେ କୋହଲିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ; ସାମିଲ ହେଲେ ଆହୁରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳି…
ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟିର ବେଷ୍ଟ ୫ ଖେଳାଳି...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପରେ ଜିତିବା ପରେ ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବିରାଟ ଓ ରୋହିତଙ୍କ ଅବସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ କମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ନିକୋଲାସ ପୁରନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ସେ କୋହଲିଙ୍କ ନା ବାଛିଥିଲେ।
ମାତ୍ର ରୋହିତଙ୍କ ନାମ ଏଥିରେ ନଥିଲା। ଏହାଛଡା ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲା, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେ ଏଥିରେ ସେ ଟପ ୫ ରେ ବାଛିଛନ୍ତି।
ପୁରନଙ୍କ ଟିମରେ ଥିବା ପ୍ଲେୟାର: ପୂରନ୍ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, କାରବିଆନ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ୟୁନିଭର୍ସ ବସ୍ କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିଲେ।
କୋହଲିଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ପସନ୍ଦ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି। ପୂରନ୍ ଙ୍କ ତୃତୀୟ ପସନ୍ଦ କିରନ୍ ପୋଲାର୍ଡ ଥିଲେ। ସେ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ଏବଂ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସଙ୍କୁ ନାମ ଦେଇଥିଲେ।
ମାତ୍ର ଏଥିରେ ରୋହିତଙ୍କ ନାମ ନଥିବାରୁ ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ କିଛି ମନ୍ତବ୍ଯ ରଖିଥିଲା। କୋହଲିଙ୍କ ଫ୍ଯାନ୍ସ ମାନେ କିଙ୍ଗ ଇଜ କିଙ୍ଗ କହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଥିଲେ କି ତୁମେ ରୋହିତଙ୍କ ନାମକୁ ଭୁଲିଗଲ।