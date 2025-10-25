ନାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ହାର୍ଟଆଟାକ୍ ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଅଧ୍ୟୟନରୁ ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା

ରାତିର ଆଲୋକ ୫୬% ବୃଦ୍ଧି କରେ ହାର୍ଟଆଟାକ୍ ର ଆଶଙ୍କା।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦିନରେ ଆମକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ କାମ ସହଜରେ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜଳିଯାଏ।

କିନ୍ତୁ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଆମ ଘରର ସମସ୍ତ ଆଲୋକ ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ଡିମ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବିଶେଷକରି ଆମ ହାର୍ଟ ପାଇଁ। ଏହା ହୃଦ୍‌ ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ ବୁଝିବା।

ଅଧ୍ୟୟନ କ’ଣ କୁହେ: 

ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ରାତିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଜଳାଇ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ରାତିରେ ଆଲୋକ ଜଳାଇ ରଖିବା ସର୍କାଡିଆନ୍ ତାଳ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ନିଦ ଏବଂ ହରମୋନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମେତ ଅନେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଜରୁରୀ।

ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଏହି ତାଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ହାର୍ଟ ପ୍ରତି କେତେ ବିପଦ ଅଛି: 

ରାତିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦ୍‌ରୋଗ ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କରୋନାରୀ ଧମନୀ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ୩୨%, ହୃଦ୍‌ଘାତର ଆଶଙ୍କା ୫୬% ଏବଂ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ୩୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ରାତି ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଗୁରୁତର ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ, ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିନଥାଏ।

ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯିବ:

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଲୋକକୁ କମ୍ କରିବା ଏବଂ ପରଦା ବ୍ୟବହାର କରି ବାହାର ଆଲୋକକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ସୁସ୍ଥ ରହେ, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ।

