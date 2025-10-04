ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ ! ନାଇଟ ସିଫ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡି ବସୁଛି ଏହି ଘାତକ ରୋଗ ; ଷ୍ଟଡିରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
Health Tips: କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ କ'ଣ? ନାଇଟ ସିଫ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକ ସାବଧାନ !
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ । ଲୋକ ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । କହିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷ ଆଜି ଯାଏଁ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପଛରେ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିଛି । ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନ୍ୟ ଦେବା ନାହିଁ ଦେବେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ?
ଆମେ ଜାଣି ନଜାଣି କିଛି ଏଭଳି କାମ କରିଥାଉ ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ । ଅଫିସ ଟାଇମ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରୁ ଏକ । ମାୟୋ କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ରୋସିଡିଙ୍ଗସ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ନୂତନ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ରାତିରେ କାମ କରିବା କେବଳ ନିଦରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ; ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇପାରେ।
ସୂଚନାମୁତାବକ ଚୀନ୍ର ସନ୍ ୟାଟ୍-ସେନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ମହାମାରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ୟିନ୍ ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବଡ଼ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପ୍ରାୟ ୧୪ ବର୍ଷ ଧରି ୟୁକେ ବାୟୋବ୍ୟାଙ୍କ୍ରେ ୨,୨୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିପଦ ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ୨୪-ଘଣ୍ଟିଆ ଘଣ୍ଟା, ସର୍କାଡିଆନ୍ ତାଳର ବାଧାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି କି ରାତିତମାମ ଅନିଦ୍ରା ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଶରୀରରେ ଜଳ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯାହା କିଡ଼ନୀରେ ପଥର ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରେ,ବୋଲି ଅଧ୍ୟୟନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ।
ଧୂମପାନ, କମ୍ ନିଦ୍ରା, କମ୍ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ, ଅଧିକ ବଡି ମାସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ (BMI) ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ, ଏସବୁ କିଡ଼ନୀରେ ଷ୍ଟୋନ ବିକାଶ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା। ଅନିୟମିତ ସମୟ ଚାପ ସହିତ, ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ରାତ୍ରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ କ’ଣ?
କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ ହେଉଛି କଠିନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଜମା ଯାହା ବୃକକ୍ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ପିଠି କିମ୍ବା ପେଟରେ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପରିସ୍ରା, ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଏବଂ ବାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ରାତ୍ରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ:ଯଦିଓ ଏହି ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତାଜନକ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରନ୍ତି ଯେ କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନକୁ ପ୍ରାୟତଃ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଗବେଷକମାନେ ଶିଫ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି:
ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ: ସମଗ୍ର ସିଫ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।
ବୃକକ୍-ଅନୁକୂଳ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ: ଲୁଣ, ପ୍ରୋସେସିଂ ଫୁଡ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀଜ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ।
ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତୁ: ବସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।
ନିଦ୍ରା ପରିଷ୍କାରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ: ଦିନରେ ଭଲ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ଧାର, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ।
(Note : ଯଦି କୌଣସି ପୀଡା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।)