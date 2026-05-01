ଆପଣଙ୍କର ବି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କାମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି କି, ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ବିପଦ
Night Shift Side Effect: ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ରାତି ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ରାତିରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, IT, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ BPO ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାତି ସିଫ୍ଟ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ରାତିରେ ନିରନ୍ତର କାମ କରିବା ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ଘଣ୍ଟାକୁ ବ୍ୟାହତ କରେ । ଯାହାକୁ ସର୍କାଡିଆନ୍ ରିଦମ୍ କୁହାଯାଏ?
ଏହି କାରଣରୁ ରାତି ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ରାତି ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନଚେତ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଟିଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ସରକାଡିଆନ୍ ରିଦମ୍ କ’ଣ
ଆମର ଶରୀର ଏକ ଦିବା-ରାତ୍ରି ଚକ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଦିନରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଏବଂ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଏଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାତିରେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଦିନରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଲୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।
ଏହା ହରମୋନ୍କୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ?
ରାତି ସିଫ୍ଟ ହରମୋନ୍ ସ୍ତର ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ମେଲାଟୋନିନ୍ (ନିଦ୍ରା ହରମୋନ୍) ଏବଂ କର୍ଟିସୋଲ (ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହରମୋନ୍) ଭଳି ହରମୋନ୍ ସହିତ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ରାତି ପାଳି ସମୟରେ, ଏହି ହରମୋନର ସ୍ତର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇପାରେ କାରଣ ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ।
କାହିଁକି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ?
ରାତି ପାଳିରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କାରଣ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ।
କ’ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ?
ଯଦି ଜଣେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ରାତି ପାଳିରେ କାମ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
- ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି/ସ୍ଥୂଳତା
- ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ
- ମଧୁମେହ
- ହୃଦରୋଗର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି
- ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଅବସାଦ