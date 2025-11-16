ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିଲେନି ପଞ୍ଜାବୀ ମହିଳା, ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରୀ
ପଞ୍ଜାବ: ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇ ପଞ୍ଜାବୀ ମହିଳା ନିଖୋଜ ହେଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲେ ମହିଳା। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ୧୨ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଜଣକ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି।
ନିଖୋଜ ମହିଳା ଜଣକ କପୁରଥଲା ଜିଲ୍ଲାର ଆମନିପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ସରବଜିତ କୌର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସରବଜିତ କୌରଙ୍କ ସହ ୧୯୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶିଖ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।
ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ଅଟାରୀ-ୱାଘା ସୀମା ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଏହି ଦଳ ଭାରତ ଫେରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରବଜିତ କୌର ଫେରି ନଥିଲେ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ କଥିତ “ନିକାହନାମା” ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ସରବଜିତ କୌର ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଶେଖପୁରାର ବାସିନ୍ଦା ନାସିର ହୁସେନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି।
ଏନେଇ ସହକାରୀ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଖୋଜ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦାବିର କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତତା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସରବଜିତ କୌରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠକେଇର ତିନୋଟି ମାମଲା ପୂର୍ବରୁ ରୁଜୁ ହୋଇଛି।