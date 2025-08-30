ମ୍ୟାକକୁଲମ, ରସେଲଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ପୁରନ୍, ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛକ୍କା ମାରି ନିଜ ନାଁରେ କଲେ ରେକର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ପୂରନ୍ ଏହି ଦଶନ୍ଧିରେ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।
ସିପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ର ୧୬ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୂରନ୍ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତ୍ରିନବାଗୋ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଅଧିନାୟକ ପୂରନ୍ ବାର୍ବାଡୋସ୍ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୬ଟି ଛକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅପରାଜିତ ୬୫ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ଏହିପରି ସେ ମାତ୍ର ୨୭୮ ଇନିଂସରେ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରେ ୫୦୦ ଛକା ପୂରଣ କରିବାର ମହାନ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୦ ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପୂରନ୍ ଛକା ମାରି ଆସୁଛନ୍ତି।
୨୦୨୦ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ରୁ ୪୮ଟି ଛକା ବାହାରିଥିଲା, ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ୬୬ଟି, ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୫୮ଟି, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୭୭ଟି ଏବଂ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୧୭୦ଟି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ୪୨ଟି ଇନିଂସରେ ୮୫ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 504 ଛକା ଛୁଇଁଛି।
ଏକ ଦଶନ୍ଧିରେ 500+ ଛକା
T20 କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପୁରନ୍ ଏବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଏବଂ କିରନ୍ ପୋଲାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ଗେଲ୍ 2010 ଦଶନ୍ଧିରେ 363 ଇନିଂସରେ 920 ଛକା ମାରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲାର୍ଡ 427 ଇନିଂସରେ 614 ଛକା ମାରିଥିଲେ। ପୁରନ୍ ଏବେ ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ମ୍ୟାକକୁଲମ୍ (408) ଏବଂ ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ୍ (403)ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୁଯୋଗ ଅଛି
ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ଏହି ସଫଳତା ପୁରନ୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ କାରଣ ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଏବଂ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ପରେ ଟି20 ଛକାର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କି ପୁରନ୍ ଏହି ଦଶନ୍ଧିରେ 1000 ଛକା ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁପାରିବେ କି? ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି 496 ଛକା ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ପୁରନ୍ ଏପରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରେ ହଜାର ଛକା ମାରିବାରେ T20 କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେବେ।
T20 ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍
920 – କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍, 363 ଇନିଂସ (2010 ଦଶକରେ)
614 – କିରନ୍ ପୋଲାର୍ଡ, 427 ଇନିଂସ (2010 ଦଶକରେ)
504* – ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍, 278 ଇନିଂସ (2020 ଦଶକରେ)
408 – ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ମ୍ୟାକକୁଲମ୍, 297 ଇନିଂସ (2010 ଦଶକରେ)
403 – ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ୍, 263 ଇନିଂସ (2010 ଦଶକରେ)