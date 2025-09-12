‘ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ୨୦ ବର୍ଷର ସାନ ପ୍ରେମିିକ ସହ ରହିବି..’, କୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ୯ ପିଲାର ମାଆ

୨୦ ବର୍ଷ ସାନ ପ୍ରେମିକ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୯ ପିଲାର ମାଆ, ଜାଣନ୍ତୁ ଘଟଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବଦାୟୁଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 9 ସନ୍ତାନର ମାଆ ନୀଲମ ତାଙ୍କ ଠାରୁ 20 ବର୍ଷ ସାନ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ପଳାଇଥିଲେ। 9 ଦିନ ପରେ ସେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ, ସେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରି ପରିବାର ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଓମପାଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୀଲମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ପପୁଙ୍କ ସହିତ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।

ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2 ଜୁଲାଇରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପପୁଙ୍କ ସହିତ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ।

ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ କିଏ ପାଳନ କରିବ: ବଦାୟୁଁର ଖେଡା ଜଲାଲପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଓମପାଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସେ ଏବଂ ନୀଲମ 32 ବର୍ଷ ଧରି ବିବାହିତ। ତାଙ୍କର 9 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ତିନୋଟି ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବିବାହିତ।

ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ଓମପାଲ ପପୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଓମପାଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ, ନୀଲମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ।

ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ନୀଲମଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କଲା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନୀଲମ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। କୋର୍ଟ ନୀଲମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ ପପୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏବେ ଓମପାଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ପାଳନ କରିବେ।

