Royal college of science and Technology ଠାରେ ନବମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ Royal college of science and Technology , Auditorium ରେ The Theosophical order of Service, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖା,ତରଫରୁ ନବମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର Theme ଥିଲା “Universal Brotherhood is the key to Harmony of Nature” । ଉକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ TOS ର ସଭାପତି ଡଃ ଦୀପା ପାଢ଼ୀ ସଭାକାର୍ଯ୍ଯ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡଃ ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, tos ର ଜାତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଧେଶକ କେ. ଶିବପ୍ରସାଦ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା , ସନମାନୀୟ ଅତିଥି ଡଃ ଅନ୍ନପୁର୍ଣା ପାଣ୍ଡେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଐକ୍ୟ, ଏକତା ଓ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିଶ୍ଵ ଭାତୃତ୍ବ ହିଁ ଏହାର ଚାବି ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଯଶୋଦା ମାଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀମତୀ ନିବେଦିତା ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ସଂମାନଜନକ ” Besant selfless service Award 2022″ ଏବଂ ୧୦୦୦୦ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ୩୧ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଙ୍କୁ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଶୋଦା ମାଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ୩ ଜଣ ବାଳିକା ଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ Top Rank ରଖିଥିବାରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଙ୍କା ତାଙ୍କ ମତାମତରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ସଦୃଶ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ମହତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ । ସମାଜର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କେହି ଯେପରି ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ.. ଶେଷରେ ଏ ସମ୍ମାନକୁ. ସମସ୍ତ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ।